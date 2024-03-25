Первый после Буре. Канадец, которого успели списать, забросил 50 шайб за «Флориду»

В начале XXI века Павел Буре однозначно был самым значимым игроком для своего клуба в НХЛ. «Флорида» выменяла Русскую Ракету зимой 1999-го после его забастовки в «Ванкувере», вызванной разрушенными отношениями с руководством клуба. За 223 матча в «Пантерах» Буре забросил 152 шайбы и выделялся на фоне не самого звёздного окружения. В сезоне-2000/2001 Павел наколотил 59 голов — у второго снайпера той не попавшей в плей-офф команды Виктора Козлова было лишь 14.

После ухода Буре в «Рейнджерс» никто к магической отметке в 50 шайб не приближался — впрочем, претендентов было не так много. Джонатан Юбердо и Александр Барков, которые долго олицетворяли всю атаку клуба, были нацелены скорее на пас, хотя русский финн не раз переходил отметку в 30 голов. Даже в сверхатакующих командах прошлых сезонов никто этого не сделал, а добился этого человек, о котором до этого сезона говорили не так много — Сэм Райнхарт.

Райнхарт происходит из хоккейной семьи — его отец играл за «Калгари» и «Ванкувер» и несколько раз попадал в состав сборной Канады (в том числе на Кубке Канады — 1981, который закончился 1:8 в финале). Оба брата Сэма были задрафтованы: средний, Гриффин, ушёл аж под четвёртым номером в «Айлендерс», но оказался одним из крупнейших бастов десятилетия. Впрочем, Сэм котировался даже выше. На драфте-2014 не было явного претендента на первый номер, и Райнхарт котировался «одним из» наряду с Аароном Экбладом и Сэмом Беннеттом. Интересно, что вся троица сейчас играет в одном клубе — «Флорида» будто бы компенсировала то, что у неё был лишь один пик в топ-3.

«Командам всегда нужны игроки, которые могут самостоятельно выбрать правильное решение на льду без тренерской указки, и Райнхарт продемонстрировал очень взрослую игру во время своего пребывания в юниорской лиге. Он умеет играть с шайбой в каждой зоне площадки, обладает невероятным броском и способен отлично открываться под эти броски: все эти качества делают его претендентом на первый номер драфта», — писали одни журналисты. Другие называли его «лучшим плеймейкером драфта» и сравнивали с Патриком Марло по игровому стилю.

Сэм Райнхарт Фото: Alan Schwartz/Zuma/ТАСС

Райнхарту, пожалуй, не особо повезло с командой — его выбрал «Баффало», где на тот момент провели тотальную перестройку и обменяли почти всех нормальных игроков уровня НХЛ. Впрочем, скоро они появились — «клинки» на следующем драфте выбрали Джека Айкела (хотя хотели Макдэвида и чуть ли не закатили публичную истерику после проигрыша драфт-лотереи), а также выменяли у «Колорадо» Райана О’Райлли. Места двух центров оказывались заняты, и Сэм уехал на фланг, играя то с одним топ-форвардом, то с другим.

На фоне того, как врывались в лигу первые номера прошлых лет, игра Райнхарта в первых сезонах выглядела скромной (42 очка в первый год, 47 – в следующий). На фоне того, что о себе уже громко заявляли выбранные ниже европейцы Драйзайтль и Пастрняк, некоторые журналисты уже начали примерять на Сэма тот же статус баста драфта, что и на брата Гриффина. «Выбрал ли бы я сейчас Райнхарта под вторым номером? Нет», — писал автор газеты National Post после того, как Сэм неудачно провёл старт сезона-2017/2018. Нетерпеливые болельщики из «Баффало» на фоне первых успехов «Эдмонтона» тоже предъявляли завышенные ожидания к молодым форвардам.

В какие-то моменты связка Райнхарт — Айкел звенела, но успехам клуба это не помогало. Не помогали и тренеры, которые зачастую оказывались новичками на позиции главного в клубе НХЛ. Ральф Крюгер, сделавший сборную Швейцарии солидным середняком международного уровня, затормозил развитие карьер сразу нескольких игроков клуба, в том числе даже первого номера драфта Расмуса Далина. Райнхарт был лучшим бомбардиром клуба в укороченном ковидном сезоне, но все равно это было меньше, чем ждали болельщики. Сам Райнхарт тоже явно ждал от застрявшего в развитии клуба другого.

«Мне нужно взять паузу, а потом, когда придёт время, мы всё решим. Никому не хочется проходить через перестройку. Особенно если учесть, что в начале сезона или около того [мне] будет 26 лет. Тяжело, когда не играешь в решающих матчах», — сказал форвард весной 2021-го, и вряд ли он мог более прямым текстом сказать о желании сменить клуб. «Флорида» отдала за Райнхарта блистательно сыгравшего на МЧМ Девона Леви и драфт-пик, под которым позже выбрали ещё одну звёздочку МЧМ Иржи Кулиха, но вряд ли пожалела об этом решении.

Во «Флориде» в тот момент собрали блистательную по глубине атаку — помогли расположение штата, его нулевые налоги и тот факт, что интересных игроков клуб брал не на пике цены. Эта же история повторилась и с ещё одним пришельцем из «Баффало» Брэндоном Монтуром и докатившимся в «Калгари» до четвёртого звена Беннеттом. Немного потолковой магии и дисбаланс в формировании состава помогли «Флориде» сформировать самую лютую атаку всей лиги.

При Поле Морисе изменился и игровой стиль команды — в атаке она стала более агрессивной, более нацеленной на прессинг и «грязные» голы. Два новичка с драфта-2014 со своим стилем тут пришлись как раз кстати, хотя лучшим игроком прошлогодней команды, без сомнения, был Мэттью Ткачук. Старт этого сезона самый звёздный провокатор НХЛ провёл очень средненько, и с первых же матчей нового чемпионата его в роли главной звезды команды в атаке стал заменять Райнхарт. Уже в первых 15 играх он забил 12 раз, а потом его продуктивность упала лишь немного.

Сэм Райнхарт (справа) Фото: Charles Rex Arbogast/AP/ТАСС

Мы недавно рассуждали о феномене Зака Хаймана, который из обычного бегунка в «Торонто» тоже превратился в снайпера с 50 голами. В позапрошлом году всех удивил Крис Крайдер, который отличился 52 раза. У этих случаев есть кое-что общее: множество этих голов были забиты с пятака, с подставлений, в общем, это были «грязные» голы. Карта бросков Райнхарта уже говорит о многом. Конечно, большинство голов в хоккее обычно идёт с пятака, но форвард «Флориды» ещё и удачно играет на добиваниях. Сэм делит третье место в НХЛ по шайбам после подправлений.

Карта бросков

Впрочем, есть два фактора, которые могут подпортить эту статистику. Во-первых, для Райнхарта это контрактный год — он становится неограниченно свободным агентом и на фоне такого сезона может потребовать $ 9-10 млн. В НХЛ игроки спокойно могут сдуться после получения хорошего контракта — посмотрите на Джонатана Юбердо. Во-вторых, у Райнхарта зашкаливающий процент реализации бросков — 25 (при карьерном показателе в 15%). Однако эксперты считают, что в данном случае это не случайная вспышка, а показатель эффективного использования Райнхарта тренерами и следствие игры самого Сэма, который выбивает себе лучшие позиции и моменты для броска.

Кроме того, во «Флориде» очень довольны и игрой форварда без шайбы и в обороне. В этом сезоне Райнхарт превратился в одного из ведущих игроков меньшинства команды: оно идёт в топ-10 лиги, а сам форвард забил пять голов в формате «4 на 5». За девять прошлых чемпионатов таких голов у него… не было вообще. «Сэм — боец, командный игрок. Есть парни, которые забивают 50 за сезон и не играют на своей половине, но Райнхарт показывает себя здорово во всех аспектах игры. Рад, что он играет с нами», — сказал Пол Морис.

Сама «Флорида» после нестабильности на старте сезона превратилась в самую мощную команду НХЛ последнего времени. По составу «пантеры», которые летом укрепили оборону, стали смотреться даже мощнее, чем в прошлом году. Так что для Райнхарта наступает кубковый момент истины — в финале с «Вегасом» у него лишь два очка, набранные при счёте 1:7, когда соперник уже почти праздновал чемпионство. От этого зависит то, предпочтёт ли прижатая потолком «Флорида» сохранить Сэма и на следующий год.