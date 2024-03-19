Н. Заварухин: СКА специально идёт на нашего вратаря. В обиду его не дадим

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин заявил, что хоккеисты СКА намеренно пытаются врезаться во вратаря Евгения Аликина. Форвард СКА Арсений Грицюк второй матч подряд сносит голкипера с ног.

«Не знаю, читали парни прессу или нет [которая почти не давала шанса «Автомобилисту»]. Я не читал. Парни молодцы, выходят на каждую игру как на последнюю.

Нам тяжело было выходить из прессинга, у СКА хороший прессинг, быстрые нападающие, они доставляли нам много хлопот. Здорово, что выходили не через борт, а через центр.

В обиду вратаря не дадим. Это правильно, так и должно быть. Видел много моментов, где специально лезут на ближний, специально идут на вратаря. Попросили ребят, чтобы этой грубости не было, чтобы заступились за вратаря. Смотрели серию СКА с «Торпедо», там были такие же моменты. Аликин? У нас два хороших вратаря они оба готовы играть», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.