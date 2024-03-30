«Это почти сверхъестественное». Откровения тренера «Авангарда» после вылета из плей-офф

«Авангард» сравнял счёт в серии с «Локомотивом», отыгравшись с 1-3, но в решающем матче в Омске всё-таки пропустил ярославцев в полуфинал. Но «ястребы», сменившие тренера прямо по ходу серии, произвели мощное впечатление, а Сергей Звягин, подхвативший команду после увольнения Михаила Кравца, так и вовсе стал одним из внезапных открытий концовки этого сезона КХЛ.

После матча Звягин и главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин обстоятельно пообщались с журналистами, ответив на множество вопросов.

«Писали, что бронепоезд, а получилась дрезина какая-то. Хорошо, что раскочегарились»

— «Авангард» надо поблагодарить за такую серию, очень хороший урок для нас. Показатель характера с обеих сторон. Поэтому «Авангарду» спасибо. Прекрасный стадион здесь. Омским болельщикам спасибо, приятно играть. Конечно, ярославским ребятам, кто с нами сюда прилетал, кто нас дома поддерживал. Ну и ребят своих поблагодарить. Они справились с этим испытанием, непростое было. Но мы довольны, что смогли это сделать. Готовимся.

— Над чем пришлось работать, чтобы вернуться на победный путь?

— Мы на том же самом акцентировали внимание. Просто ребята слышали это, они до этого слушали. А здесь уже, когда счёт 3-3 стал, они начали слышать. Это человеческий фактор, от него никуда не денешься. И пока ты сам через это не проходишь, бесполезно что-то рассказывать. Поэтому я и сказал, что мы рады, что через это прошли.

— Как смена тренера «Авангарда» повлияла на подготовку?

— Я понимал, в чём произойдёт смена. Я же уже играл против системы Хартли. Здесь проблема была не в этом. Проблема была после 7:0. Без разницы, в какую систему ты играешь. Главное – что вся команда выполняет эти требования. Вот «Авангард» начал выполнять эти требования тренерского штаба, потому что у них ситуация была непростая. А мы начали думать о глобальных каких-то вещах: какой счёт в серии, когда её закончить. Но, опять же, это опыт, это все проходят без исключения. Поэтому спасибо «Авангарду» за этот опыт и нашим парням – что справились с этим.

— Сколько «Локомотиву» нужно сделать ментальных шагов, чтобы думать о глобальном?

— Грубо говоря, сейчас у нас с ЦСКА был свой затык. А здесь следующий затык прошли. Сейчас нас опять ждёт команда непростая. Но мы всегда акцентировали внимание не то чтобы на самих себе – мы должны быть движущей силой. Не в плане хоккея, а в плане психологии. Сам с собой справишься, сам себя победишь – тогда у тебя есть шанс соперника победить. Если ты сам себя не можешь победить, то какая разница, какой соперник против тебя. Тем более сейчас мы на такой стадии, где слабых соперников нет. Да их и в принципе по нашей сетке… каждый соперник – элитная команда.

— Казалось, что ушло движение у «Локомотива» — это физическая просадка или психологические проблемы?

— Если б функциональные просадки были, то мы б сегодня не вернулись в серию. Потом, с этими событиями, команды получили дополнительных три дня. Даже теоретически по физиологии не могло быть просадки. Я скажу так: здесь сопернику надо отдать должное. Они заставили нас впасть в такую прострацию немножко. Мы не плохо двигались, а просто не понимали, что происходит вокруг. Потому что все писали, что бронепоезд, а получилась дрезина какая-то. Хорошо, что раскочегарили.

— Когда забили гол на 16-й секунде третьего периода, это был переломный момент?

— Я согласен, что это был непростой удар для соперника. Но я бы отметил всё-таки два момента, которые сегодня и ребята отметили. Когда Иванов не забил в пустые, очень правильно лавка среагировала. Никто не переживал по этому поводу. Двигались дальше. И меньшинство в конце. Против такой команды это важно. Ребята хладнокровно перехватили шайбы. Я бы эти моменты тоже отметил.

Материалы по теме Видео Яростная реакция главного тренера «Авангарда» на второй гол «Локомотива»

Сергей Звягин Фото: РИА Новости

«Чувствовал, будто годами это делал. Это почти сверхъестественное»

— «Локомотив» с победой, очень достойная команда, организованная, с очень квалифицированными игроками, защитниками. Вратарская линия хорошая, нападение быстрое, мощное. Поэтому их с победой. Понравилась серия тем, что была честная борьба. Не было вещей «исподтишка». Я думаю, что именно такую игру можно назвать мужской. Ничего не подразумеваю про женщин (смеётся). А именно – где всё честно, где все могут после окончания смотреть друг другу в глаза.

А по игре – много потерь у нас было в первом периоде. Во многом за счёт этого соперник входил в нашу зону, потому что, когда мы были организованы, таких возможностей у них не было. Опять же, это про тот баланс, о котором я говорил, который мы пытались найти всю серию, где противник, если он отдаёт чуть-чуть пространства, мы можем контролировать шайбу. А если уже играет ближе к нам, то можно и сыграть попроще, где-то пробросить шайбу в глубину зоны. Так как давление смотрелось очень хорошо в этой серии, нужно было больше делать этого в первом периоде.

Соперник получил преимущество после первого периода. Они себя чувствуют как рыба в воде, когда ведут в счёте. Но ребята молоды. Второй период именно так и начали играть. Очень много шайб добывали в зоне нападения. Были хорошие атаки. Во втором и в третьем периоде стремились забить — не смогли этого делать. Но здорово, что никто не опустил руки, не сдался и боролись до конца, проявили уважение к болельщикам за то, что они нас поддерживали.

— Были ли вы на связи с Бобом Хартли?

— Я сам этому не мог поверить, но первый раз мы с ним общались после как раз шестого матча. Мы много раз пытались друг другу дозвониться и присылали сообщения. Достаточно часто общаемся в другое время. Но Боб сейчас в разъездах был. И мы заняты тоже, плюс разница во времени.

По поводу консультации. Это было как раз перед седьмым матчем. Единственное, что он сказал: скажи ребятам, что в седьмой игре нельзя отсиживаться, что всё на кону, нужно идти вперёд. Напомнил, как мы играли овертайм седьмой встречи в Казани, что мы просили ребят не пятиться, а, наоборот, навязывать сопернику свою игру, играть первым номером. Второй и третий период так и было. И если бы мы лучше шайбой распоряжались при входе в зону в первом периоде, я думаю, то же самое было бы.

— Роковую ошибку совершил самый опытный игрок, капитан Дамир Шарипзянов?

— Ни одного слова, ни косого взгляда… Ошибаются все. Начиная с меня на тренерской лавке. Единственная разница в том, что после этой ошибки Дамира и остальных ошибок, которые совершали все, шайба пересекла линию ворот. Он сильный, настоящий капитан. Надеюсь, что он примет это как игру. Неудачный отскок, ещё соперник с лёту шайбу поймал. Мы в эти дни настолько сплотились, что вообще никаких косых взглядов или комментариев я не слышал, не видел. И уверен, что их не было.

— Почему не хватило того давления «Авангарда», которое заставляло «Локомотив» ошибаться в пятом и шестом матче?

— Мне не показалось сегодня, что ребята были скованны, совершенно. В прошлом матче в Ярославле действительно много владели шайбой, создавали пространство. Получалось много заходить в зону, именно владея шайбой, а не со вбросов. И, может быть, почувствовали, что так и будет продолжаться. Но, опять же, нужно приспосабливаться к ситуации, видеть моменты, где нужно чуть попроще сделать.

Сергей Звягин Фото: РИА Новости

— Все говорят, что вы вернули «Авангард» на рельсы системы Боба Хартли.

— Прежде всего спасибо всему тренерскому штабу и всей нашей бригаде сервисменов, врачей, массажистов. Потому что ситуация была непростая, все объединились этой идеей, что только вместе мы можем выправить ситуацию. И это было ценно.

По поводу тактики. То, что сделали ребята и тренерский штаб, включая Антона Алексеевича Курьянова, который с нами был все эти дни — часами мы проводили время вместе и здесь во дворце, и на выезде в гостинице, и на стадионе… Я не хочу особенно вдаваться в детали. Если б это было ещё в ходе сезона, изменений было бы намного больше. Какие-то вещи просто и так претерпели изменения. И мы немного волновались, что этого будет слишком много, что ребята будут вместо того, чтобы реагировать на льду, думать – а это потеря времени. И с таким соперником это недопустимо. Поэтому дали настолько, насколько почувствовали, что мы можем дать им сейчас. А так было бы больше.

— Насколько хотите работать главным тренером?

— Честно, я не готовился к такой пресс-конференции. Все верили в победу. Как-то, когда до этого вопросы были по мне, я всегда уходил от них. И думал, что, если и сейчас будут, я попрошу до конца плей-офф не задавать их, вообще никакие комментарии не даю. И не думал об этом совсем… Поэтому, может быть, сейчас не время отвечать.

Единственное скажу. По своим ощущениям. С первой игры [на посту тренера], когда были в Ярославле – это был третий матч серии, я чувствовал, как будто годами это делал. Понятно, что было много… Без помощи остального тренерского штаба, понятно, ничего бы не было. Просто это почти сверхъестественное. Когда я стою, у меня полное спокойствие, контроль. Потом смотрю – у меня рука трясётся. Чувствовал, как будто я посередине воли божьей.

— В каких компонентах «Авангард» превосходил «Локомотив» сегодня и в ходе серии?

— Если соперники и усомнились, то не показали виду (улыбается). Ну а наши ребята, мне кажется, в последних играх проявляли свои самые хорошие качества. А больше всего я горжусь тем, что было внутри команды – и об этом говорили все члены команды: менеджмент, наши руководители, тренерский штаб, медперсонал, игроки основного состава, те, кто не играл, травмированные. Это было самое дорогое и заслуживает самых тёплых слов.

Мы хотим спросить вас о некоторых продуктах «Чемпионата»: вы можете сделать сайт лучше