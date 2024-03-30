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Яростная реакция главного тренера «Авангарда» на втрой гол Локомотива

Яростная реакция главного тренера «Авангарда» на втрой гол Локомотива
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В эти минуты в Омске проходит седьмая решающая встреча в серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024, в которой местный «Авангард» принимает ярославский «Локомотив». Идёт третий период, счёт 2:0 в пользу железнодорожников.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 7-й матч
30 марта 2024, суббота. 13:30 МСК
Авангард
Омск
3-й период
0 : 2
Локомотив
Ярославль
0:1 Каюмов – 16:49 (5x5)     0:2 Берёзкин (Рафиков) – 40:16    

После второй пропущенной шайбы «Авангарда» исполняющий обязанности главного тренера омичей Сергей Звягин в одной из пауз яростно пытался завести публику на арене.

ВИДЕО

Напомним, «ястребы» за свою историю выступлений в плей-офф Континентальной хоккейной лиги девять раз играли седьмые матчи, где одержали четыре победы при пяти поражениях. Ярославский клуб играл шесть раз и всего дважды праздновал победу в решающих матчах.

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