Яростная реакция главного тренера «Авангарда» на втрой гол Локомотива

В эти минуты в Омске проходит седьмая решающая встреча в серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024, в которой местный «Авангард» принимает ярославский «Локомотив». Идёт третий период, счёт 2:0 в пользу железнодорожников.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.

После второй пропущенной шайбы «Авангарда» исполняющий обязанности главного тренера омичей Сергей Звягин в одной из пауз яростно пытался завести публику на арене.

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Напомним, «ястребы» за свою историю выступлений в плей-офф Континентальной хоккейной лиги девять раз играли седьмые матчи, где одержали четыре победы при пяти поражениях. Ярославский клуб играл шесть раз и всего дважды праздновал победу в решающих матчах.

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