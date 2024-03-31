В плей-офф ВХЛ свергли чемпиона и установили новый мировой рекорд. Итоги четвертьфиналов

Накануне с интервалом в несколько часов были завершены все четвертьфинальные разборки в Континентальной и Всероссийской хоккейных лигах. Если действующий чемпион КХЛ прекратил защиту титула ещё на стадии первого раунда плей-офф, то ВХЛ простилась со своим чемпионом после второго раунда. По итогам вчерашнего игрового дня стало ясно, что в этом сезоне у Кубка Петрова будет новый владелец. Подводим главные итоги второго раунда плей-офф в ВХЛ.

«Югра» сломила сопротивление «Химика» в семиматчевой серии

Противостояние «Югры» и «Химика» получилось наиболее увлекательным и интригующим в четвертьфинале плей-офф ВХЛ. Защищавший звание чемпиона лиги клуб из Воскресенска начал второй раунд с сокрушительного разгрома в Ханты-Мансийске. В первом матче серии «Югра» нанесла сопернику чувствительный удар, одержав победу со счётом 6:1. Следующий матч сложился куда более упорным образом, но также завершился в пользу «Югры», в результате чего «Химик» вернулся на домашний лёд, уступая в серии 0-2.

Команда Игоря Гришина сумела ликвидировать это отставание, но далее «Югра» смогла реализовать преимущество более высокого посева. В современном хоккее нечасто можно увидеть серию, в которой все семь матчей выигрывает команда-хозяин. Но именно так и случилось в этом противостоянии. По итогам шести матчей в серии установилось равенство 3-3.

Получившие пятый посев по итогам регулярного чемпионата ханты-мансийцы имели преимущество домашнего льда и решающий матч проводили на родной площадке, что и оказалось ключевым фактором. В седьмой игре «Югра» добыла победу (4:2), а окончательный счёт в матче установил победитель МЧМ-2011 Максим Кицын. Одержавшая в Ханты-Мансийске четыре победы в четырёх матчах серии «Югра» отправилась в полуфинал плей-офф, а «Химик» сложил чемпионские полномочия.

Примечательно, что серия первого раунда для «Югры» складывалась совершенно по другому сценарию. В противостоянии с «Тамбовом» (4-3) ханты-мансийцы проиграли три первых матча на домашнем льду, зато одержали три победы в гостях. В итоге судьба серии также решалась в седьмом матче, с победы в котором команда Вадима Епанчинцева и начала успешную серию на родном льду.

Артемий Плешков установил новый мировой рекорд, но «СКА-Нева» это не помогло

Противостояние АКМ и «СКА-Нева» подарило один из самых длительных матчей в истории российского хоккея. Тульский клуб лидировал со счётом 3-0, но поставить победную точку в серии с фарм-клубом СКА оказалось очень непросто. Четвёртый матч продолжался свыше 158 минут и едва не перешёл в пятый овертайм, но Илья Шипов всё-таки сумел пробить Артемия Плешкова, став автором единственной шайбы в этом марафоне.

По итогам матча Артемию покорился мировой рекорд: он отразил 124 (!!!) из 125 бросков — никому в истории ещё не удавалось парировать столько за одну игру. Плешков превзошёл показатель Александра Бородули из белорусской «Юности», которому принадлежало предыдущее достижение — 107 отражённых бросков.

Стоит отметить и старания голкипера АКМ Дениса Попова, который отразил 71 бросок и оформил шат-аут в такой игре. 21-летний голкипер лидирует в плей-офф ВХЛ по коэффициенту надёжности, демонстрируя просто потрясающую статистику. Попов одержал восемь побед в девяти матчах, в среднем за игру пропуская 1,59 шайбы.

«Сокола» не хватило на вторую сенсацию подряд

В первом раунде плей-офф красноярский «Сокол» совершил огромную сенсацию, сумев в шестиматчевой серии выбить из борьбы победителя регулярного чемпионата «Молот» (4-2). Но хоккейные законы плей-офф беспощадны к командам-творцам сенсаций. Если бы дело происходило в теннисе, то красноярцы заняли бы место «Молота» и дальше двигались бы по относительно лёгкой сетке, но в хоккее так не работает. Во втором раунде имеющий самый низкий посев в плей-офф «Сокол» получил в соперники обладателя самого высокого посева среди оставшихся – хоккейный клуб «Рубин» (2) – и совершить вторую подряд сенсацию был уже не в состоянии.

Тюменцы довольно легко прошли дальше, одержав четыре победы в пяти матчах. В составе «Рубина» выделяется ведущее сочетание Попугаев – Бусаров – Давыдов. Все трое нападающих входят в топ-5 бомбардиров всего плей-офф, причём набравший 16 (8+8) очков Давыдов является не только лучшим бомбардиром, но и лучшим снайпером, а сделавший 10 результативных передач Бусаров занимает первую позицию среди ассистентов. Текущая же снайперская серия Дениса Давыдова насчитывает пять матчей. В серии с «Соколом» 32-летний форвард смог отличиться в каждой из встреч.

Усиленный «Нефтяник» выбил из борьбы «Зауралье»

А вот обладатель третьего посева по итогам регулярки «Зауралье» свой поход в плей-офф завершил. Курганская команда в шестиматчевой серии оказалась слабее «Нефтяника». Альметьевский клуб в ходе плей-офф ВХЛ получил солидное подкрепление от освободившегося от дальнейшей борьбы за Кубок Гагарина «Ак Барса».

В фарм-клуб казанской команды отправились нападающие Максим Быков, Дмитрий Кателевский и Семён Терехов. И если Терехов принимал участие ещё в первом раунде плей-офф ВХЛ, то Кателевский и Быков стали полноценным подкреплением для «Нефтяника» перед началом серии с «Зауральем».

Оба игрока отлично вписались в команду. 21-летний Кателевский отметился четырьмя заброшенными шайбами в шести матчах, тогда как его сверстник Быков набрал 4 (2+2) очка в четырёх матчах. Их усилия помогли «Нефтянику» пройти дальше, а «сухарь» в последнем матче серии оформил Артур Ахтямов, у которого также есть опыт выступления в КХЛ за «Ак Барс».

Кто с кем сыграет дальше?

По итогам серий матчей 1/4 финала плей-офф Всероссийской хоккейной лиги сезона-2023/2024 определились команды, которые примут участие в сериях матчей 1/2 финала:

2. «Рубин» (г. Тюмень)

4. АКМ (Тульская область)

5. «Югра» (г. Ханты-Мансийск)

9. «Нефтяник» (г. Альметьевск)

Пары полуфинала сложились следующим образом:

2. «Рубин» (г. Тюмень) — 9. «Нефтяник» (г. Альметьевск)

Матчи проводятся в следующие сроки:

2, 3, 6, 7, 10*, 12*, 14* апреля 2024 года.

4. АКМ (Тульская область) — 5. «Югра» (г. Ханты-Мансийск)

Матчи проводятся в следующие сроки:

3, 4, 7, 8, 11*, 13*, 15* апреля 2024 года.

* — если понадобятся

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