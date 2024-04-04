Побоище в Нью-Йорке! 162 минуты штрафа за период, такого в НХЛ не было 10 лет

Чем мог закончиться матч «Рейнджерс» с «Нью-Джерси», когда в двух предыдущих задиристый новичок «синерубашечников» Мэтт Ремпе крушил соперников направо и налево, за пять с небольшим минут игрового времени заработав два удаления до конца игры и дисквалификацию?

Естественно, все ожидали, что команды продолжат жаркое выяснение отношений в своей финальной встрече в регулярке, но чтобы так! Команды решили перевыполнить план и устроить не одну-две драки, а сразу много. Откладывать дело в долгий ящик не стали, устроив массовое побоище прямо со стартового вбрасывания.

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С трибун за жарким действием наблюдал Хенрик Лундквист, которому увиденное, судя по его реакции, очень понравилось.

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Всё закончилось повальными удалениями до конца игры (включая двух ведущих защитников «Рейнджерс»), скамейки команд заметно поредели, но страсти на этом не утихли. Закусились даже главные тренеры – Питер Лавиолетт и Трэвис Грин долго кричали друг на друга со скамеек.

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«Честно говоря, я понятия не имею, почему Питер разозлился… Если ты начнешь кричать, ты получишь ответную реакцию. И ничего из этого могло бы не произойти», — так после матча прокомментировал перепалку Грин.

«Это просто эмоции. Устроит вас такой туманный ответ?», — сказал Лавиолетт.

И даже этого соперникам показалось мало – на пятой минуте разразилась очередная драка, по итогам которой ещё два игрока были выгнаны с площадки. За первые 20 минут игры арбитры выписали 162 минуты штрафа, это стало наибольшим количеством штрафа за один период в НХЛ за последние 10 лет. В январе 2014 года «Калгари» и «Ванкувер» выдали период со 188 минутами штрафа.

Драки порядком завели «Рейнджерс» и в оставшееся время до перерыва они успели забить два гола – усилиями Артемия Панарина и Алексиса Лафренье. Для россиянина эта шайба стала 45-й в сезоне – он продолжает обновлять личные снайперские и бомбардирские рекорды, а также вышел на четвёртое место в истории НХЛ по голам в одном сезоне среди незадрафтованных хоккеистов.

Во втором периоде пыл «Рейнджерс» поутих, и «Нью-Джерси» забили три шайбы подряд, выйдя вперёд в счёте. Однако в заключительной трети хозяева смогли переломить ход встречи – Каапо Какко сравнял счёт, а за пять минут до сирены Крис Крайдер реализовал большинство и принёс «Рейнджерс» победу. Панарин отметился передачей и вышел на чистое второе место в истории клуба по очкам за один сезон (110). Впереди только Яромир Ягр, который в сезоне-2005/2006 набрал 123 очка.

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«Я такого никогда не видел, не знаю, бывало ли вообще такое. 80% игроков выгнали, игра проходила очень странно», — поделился впечатлениями от матча Крайдер.

«Наши ребята хорошо бились, а когда с этим было покончено, мы провели хороший первый период. Второй период прошёл не так, как мы бы хотели играть, но в третьем мы вышли и добились победы. Нет, я не ожидал, что матч начнётся с массовой драки. Наши ребята реагировали на то, что происходит на льду. И они проделали фантастическую работу, вся пятёрка. Ребята бились друг за друга, не только пятёрка, которая вышла на стартовое вбрасывание, но и другие. Мы же проигрывали 2:3, и надо было отыгрываться в последние 20 минут, побеждать. Мне очень понравилась наша реакция в третьем периоде.

У нас осталось четыре защитника, особо ничего не придумаешь. Когда с драками было покончено, Фокси подъехал и сказал – что, обоих защитников выгнали? Я ответил: «Да, 30 минут» (Адаму Фоксу пришлось сыграть почти 30 минут за матч. – Прим. «Чемпионата»). 30 минут». А потом у нас и недостаток нападающих образовался. Но у соперника было то же самое. Мы обсуждали, что если что, в защиту поставим Мику», — отметил Лавиолетт.