У «Вашингтона» всё плохо, а команду ещё и прибили судьи? Разбор скандальных моментов

Минувшей ночью «Вашингтон Кэпиталз» потерпел невероятно обидное поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (2:4). Находящаяся на этом этапе сезона в глубоком кризисе столичная команда вела с преимуществом в две шайбы после завершения первого периода благодаря дублю Александра Овечкина.

Затем «Кэпиталз» выживали на протяжении большей части матча, удерживая лидерство в счёте благодаря одному из лучших выступлений в нынешнем сезоне своего голкипера Дарси Кемпера, но в третьем периоде две пропущенные шайбы при игре в меньшинстве оказались фатальными для Овечкина и его партнёров. «Вашингтон» потерпел пятое поражение подряд и не смог вернуться в зону плей-офф.

Одной же самых обсуждаемых тем после матча стала работа судейской бригады во главе c одним из самых опытных и авторитетных арбитров лиги американцем Крисом Руни и одним из самых молодых арбитров НХЛ канадцем Кори Сивретом. Североамериканский дуэт арбитров принял целый ряд неоднозначных судейских решений, напрямую повлиявших на исход встречи.

В середине третьего периода «Кэпиталз» доигрывали своё большинство при счёте 2:1 в их пользу. За 15 секунд до появления из штрафного бокса форварда «Харрикейнз» Стефана Ноэсена арбитры остановили игру, чтобы зафиксировать удаление нападающего «Кэпиталз» Сонни Милано. Форварда гостей удалили за атаку игрока, не владеющего шайбой. И это судейское решение кажется довольно неоднозначным моментом. С одной стороны, Милано сделал один шаг навстречу Джордану Мартинуку. С другой – таких моментов в каждой игре можно найти не один десяток, и если бы в каждой подобной ситуации арбитры фиксировали удаление, то игра бы проходила в формате «три на три».

Есть ощущение, что в данном эпизоде судьи просто технично подравняли составы. Если бы «Вашингтон» в этот момент не играл в большинстве, то всё бы осталось незамеченным. По факту же «Каролина» спустя 15 секунд оказалась уже в своём большинстве, которым она и воспользовалась. Мартин Нечас реализовал лишнего, восстановив равновесие в счёте – 2:2.

Дальше же произошёл самый резонансный момент матча. Если в эпизоде с удалением Милано формально к арбитрам довольно сложно подкопаться, то за четыре минуты до конца третьего периода они допустили очевидный просчёт. Бывший игрок «Вашингтона» Евгений Кузнецов совершил подножку, которая была видна невооружённым взглядом. Никаких других трактовок этого момента просто не может быть. Российский форвард должен был получать две минуты и отправляться в штрафной бокс, но Руни и Сиврет нарушения правил не увидели.

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А уже через минуту произошёл решающий момент встречи. За 139 секунд до конца третьего периода арбитры выписали две минуты шведскому защитнику Расмусу Сандину. С самим удалением хоккеиста «Кэпиталз» спорить сложно. Но интересный нюанс заключается в том, что даже в этом эпизоде арбитры совершили ошибку, перепутав нарушавшего правила игрока.

«Когда Кори посмотрит повтор, он увидит то, что видели все. Он находился за спинами и не видел всего момента. Если вы посмотрите повтор, то увидите, что на самом деле это был Кемпер, а не Сандин. Это Дарси ударил по шайбе и попал в коньки Ахо. Это неправильное удаление», — негодовал после завершения встречи главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери.

Удаление Расмуса также оказалось реализованным, после чего «Каролина» поразила ещё и пустые ворота, вырвав волевую победу. Игроки «Вашингтона» же в целом могут винить за поражение исключительно самих себя, потому что со статистикой 16:45 по броскам в створ ворот максимально сложно рассчитывать на благоприятный исход. Но осадочек остался. Удали арбитры Кузнецова, всё могло сложиться по-другому. Теперь же «Кэпиталз» нужно в обязательном порядке побеждать «Оттаву Сенаторз», иначе ни о каком выходе в плей-офф не придётся и говорить.