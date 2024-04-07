Остон набрал 100 очков, а «Торонто» воспользовался осечкой «Тампы» и укрепил позиции на третьем месте в дивизионе.

«Самый талантливый хоккеист на планете». Мэттьюс в шаге от великого рекорда Овечкина

Матчи «Торонто» и «Монреаля» всегда получаются очень нервными и напряжёнными. Оно и понятно, встречаются две команды «оригинальной шестёрки». Но цели на сезон у команд разные: «Канадиенс» уже доигрывают сезон, а «Мэйпл Лифс» пытаются сохранить третье место в Атлантическом дивизионе, на которое пытается запрыгнуть набравшая ход «Тампа».

А Остон Мэттьюс продолжает погоню за рекордом XXI века по голам в одном регулярном чемпионате, который установил Александр Овечкин в сезоне-2007/2008, забросив 65 шайб.

Макс Доми в недавнем интервью заявил, что Остон Мэттьюс, по его мнению, является самым талантливым хоккеистом мира. Давайте посмотрим, смог ли американец оправдать возложенные на него почести.

Первый период голами болельщиков не порадовал, но совсем уж закрытым не был: команды доставляли друг другу проблемы, однако вратари парировали все угрозы. А в конце периода «Монреаль» спасла штанга после броска Бобби Макманна.

Зато во втором периоде было буквально всё. Макс Доми в начале отрезка открыл счёт, подставив клюшку после броска Ильи Любушкина.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А потом пришло время творить для Мэттьюса – Остон блестяще сориентировался на пятаке и с разворота послал шайбу в ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Таким образом, Мэттьюс забросил 64-ю шайбу в сезоне и остановился в шаге от рекорда Овечкина. «Торонто» забросил ещё раз через пять минут, после чего вспыхнула драка между Ривзом и Пеццеттой. Соперники долго примерялись друг к другу, но когда схватились, то Ривз показал все свои таланты в полном объёме. А уже через 30 секунд, сидя на скамейке штрафников, Райан передал привет оппоненту после того, как Макманн забросил четвёртую шайбу.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Монреаль» руки не опустил и до перерыва отыграл две шайбы.

Однако в третьем периоде возможностей приблизиться к «Торонто» у «Канадиенс» почти не было. Зато отличная возможность догнать Овечкина была у Мэттьюса, но звон штанги потряс лишь ворота, а не рекорд.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Торонто» одержал третью победу над «Монреалем» в нынешнем сезоне и сумел оторваться от «Тампы», которая уступила в последнем матче «Питтсбургу».