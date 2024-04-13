Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Автомобилист — Металлург Мг. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Анахайм — Калгари — 3:6, обзор матча, Кузьменко оформил первый хет-трик в нынешнем сезоне, видео

Лучший матч Кузьменко в сезоне! Оформил второй хет-трик в НХЛ в юбилейной встрече
Максим Макаров
Лучший матч Кузьменко в сезоне!
Аудио-версия:
Комментарии
Перформанс Андрея вновь пришёлся на «Анахайм».

Встрече «Анахайма» и «Калгари» перед игровым днём было уделено меньше всего внимания. Оно и понятно: обе команды потеряли все шансы на плей-офф. Хотя, как часто бывает, такие игры с эстетической точки зрения получаются ещё более зрелищными, потому что команды уже ничего не ограничивает.

Форвард «Калгари» Андрей Кузьменко, ступив на лёд, отпраздновал юбилей – 150 матчей в НХЛ.

Первый период полностью остался за «Калгари»: они перебросали соперника, создали больше голевых моментов. И по итогу ушли в раздевалку с преимуществом в две шайбы – сначала потеряли на пятаке Манджапане при игре в меньшинстве, а затем Назем Кадри совершил сольный проход и не оставил шансов Гибсону.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Во втором периоде большинство «огоньков» продолжило работать – Андрей Кузьменко вылез на пятак и продавил щиток голкипера.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Главный тренер «Анахайма» взял запрос на помеху вратарю, однако успехом он не увенчался. А ближе к перерыву гости довели преимущество до неприличного усилиями Коннора Зари.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 апреля 2024, суббота. 05:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
3 : 6
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Манджапане (Пахал, Шарангович) – 05:54 (sh)     0:2 Кадри (Поспишил, Чюлингтон) – 11:53     0:3 Кузьменко (Кадри, Уигар) – 25:43 (pp)     0:4 Зари (Юбердо, Хант) – 38:28     1:4 Colangelo (Лундестрём, Гудас) – 42:54     2:4 Ватрано (Зеграс, ЛаКомбе) – 46:13     3:4 Целльвегер (Фаулер, Терри) – 47:01     3:5 Кузьменко (Юбердо, Кадри) – 54:22 (pp)     3:6 Кузьменко (Поспишил, Уигар) – 57:19    

«Анахайму» было терять нечего, они полетели вперёд и подарили местным болельщикам хоть какую-то радость, отыграв к 48-й минуте три шайбы. Но далее Андрей Кузьменко хладнокровно «убил» интригу в матче. Сначала он вновь реализовал большинство, прошив Гибсона.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А затем успешно сыграл на добивании.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Андрей Кузьменко оформил первый хет-трик в нынешнем сезоне и второй – в НХЛ и однозначно провёл лучший матч в этом сезоне. По счастливой случайности пострадал вновь «Анахайм». Что называется, нашёл своего клиента. Можно говорить и о том, что Кузьменко перезагрузил карьеру, потому что за 26 матчей в форме «Флэймз» Андрей уже набрал больше очков, чем за 43 матча в составе «Ванкувера».

И здесь даже может возникнуть вопрос: а не скучает ли по нему бывшая команда? Журналист «Ванкувера» Роб Уильямс недавно выразил разочарование отсутствием Кузьменко, сказав: «Большинство «Ванкувера» никогда не будет прежним без Кузьменко». Напомним, сегодня две из трёх шайб пришлись именно на игру в большинстве.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android