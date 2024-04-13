Лучший матч Кузьменко в сезоне! Оформил второй хет-трик в НХЛ в юбилейной встрече

Встрече «Анахайма» и «Калгари» перед игровым днём было уделено меньше всего внимания. Оно и понятно: обе команды потеряли все шансы на плей-офф. Хотя, как часто бывает, такие игры с эстетической точки зрения получаются ещё более зрелищными, потому что команды уже ничего не ограничивает.

Форвард «Калгари» Андрей Кузьменко, ступив на лёд, отпраздновал юбилей – 150 матчей в НХЛ.

Первый период полностью остался за «Калгари»: они перебросали соперника, создали больше голевых моментов. И по итогу ушли в раздевалку с преимуществом в две шайбы – сначала потеряли на пятаке Манджапане при игре в меньшинстве, а затем Назем Кадри совершил сольный проход и не оставил шансов Гибсону.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Во втором периоде большинство «огоньков» продолжило работать – Андрей Кузьменко вылез на пятак и продавил щиток голкипера.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Главный тренер «Анахайма» взял запрос на помеху вратарю, однако успехом он не увенчался. А ближе к перерыву гости довели преимущество до неприличного усилиями Коннора Зари.

«Анахайму» было терять нечего, они полетели вперёд и подарили местным болельщикам хоть какую-то радость, отыграв к 48-й минуте три шайбы. Но далее Андрей Кузьменко хладнокровно «убил» интригу в матче. Сначала он вновь реализовал большинство, прошив Гибсона.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А затем успешно сыграл на добивании.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Андрей Кузьменко оформил первый хет-трик в нынешнем сезоне и второй – в НХЛ и однозначно провёл лучший матч в этом сезоне. По счастливой случайности пострадал вновь «Анахайм». Что называется, нашёл своего клиента. Можно говорить и о том, что Кузьменко перезагрузил карьеру, потому что за 26 матчей в форме «Флэймз» Андрей уже набрал больше очков, чем за 43 матча в составе «Ванкувера».

И здесь даже может возникнуть вопрос: а не скучает ли по нему бывшая команда? Журналист «Ванкувера» Роб Уильямс недавно выразил разочарование отсутствием Кузьменко, сказав: «Большинство «Ванкувера» никогда не будет прежним без Кузьменко». Напомним, сегодня две из трёх шайб пришлись именно на игру в большинстве.