Зверский суперсейв Шестёркина в ОТ! Он предупреждал соперника, что так и будет

«Рейнджерс» продолжают борьбу за Президентский кубок — накануне очередного игрового дня «синерубашечники» на одно очко опережали ближайших преследователей из «Далласа» и «Каролины». При этом последние два матча подопечные Питера Лавиолетта проиграли, подпустив конкурентов на минимальное расстояние. Одно из этих поражений нью-йоркцы потерпели несколько дней назад в игре с «Айлендерс», которые приехали в «Мэдисон Сквер Гарден» с ответным визитом.

У «островитян» своя борьба — команда с Лонг-Айленда имеет все шансы занять третье место в Столичном дивизионе, и победа в матче с «Рейнджерс» (или поражение в овертайме или по буллитам), а также осечки двух клубов из трио «Вашингтон» — «Детройт» — «Питтсбург» могли уже сегодня снять вопросы относительно попадания подопечных Патрика Руа в плей-офф. Забегая немного вперёд — вопрос всё ещё открыт.

Хотя после второго периода гости вели в счёте — первая двадцатиминутка прошла без заброшенных шайб, а во второй на гол Шнайдера в меньшинстве «Айлендерс» ответили дублем Брока Нельсона, при этом американец вывел свою команду вперёд менее чем за полминуты до перерыва.

Вообще атакующим игрокам очень тяжело давались голы — Игорь Шестёркин и Илья Сорокин, защищавшие ворота команд, проводили невероятный матч, раз за разом лишая соперников, казалось бы, стопроцентных шансов. Особенно старался Шестёркин, который в середине третьего периода при счёте 1:2 не дал Хадсону Фашингу увеличить отрыв «островитян», а ещё через несколько минут потащил буллит в исполнении Адама Пелеча.

Сейвы Игоря стали ключевыми и зарядили «Рейнджерс» на мини-камбэк. За четыре минуты до конца основного времени хозяева сравняли счёт — это Артемий Панарин продлил результативную серию до 12 матчей. За это время Хлебушек набрал 24 очка — в среднем по два за матч! «Это было невероятно, особенно когда трибуны сошли с ума. Такое не купишь ни за какие деньги», — прокомментировал свой гол форвард по окончании матча. Вдобавок к этому Панарин сравнялся по очкам в НХЛ с Павлом Буре — теперь у обоих по 779 результативных действий, при этом Артемий пока провёл на 31 матч меньше.

Игра перешла в овертайм и могла закончиться на его последних секундах — Мэт Барзал очень опасно бросал в левый верхний угол, но Шестёркин намертво забрал шайбу, совершив зверский суперсейв в невероятном шпагате. Как позже признался Игорь, всё было спланировано и он предупреждал канадца, что так и будет: «Барзал сказал мне перед стартом овертайма: «Шести, я жду сейва ловушкой из верхнего угла». Я сказал: «Окей». Не соврал».

А в серии буллитов Шестёркин и вовсе остался непробиваемым — Палмьери и Нельсон не смогли пробить вратаря «рейнджеров», а Панарин и Трочек забросили Сорокину и принесли «синерубашечникам» победу.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

«Рейнджерс» остаются фаворитами на Президентский кубок — в последнем матче сезона им нужно будет обыграть «Оттаву». «Айлендерс» же осталось набрать всего одно очко, чтобы гарантировать себе место в плей-офф.