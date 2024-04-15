Сказка «Автомобилиста» закончилась. «Магнитка» — в финале Кубка Гагарина!

Несмотря на воспитательные меры, которые Андрей Разин применил к своим лидерам, ни Егор Яковлев, ни Никита Гребёнкин не потеряли своего места в составе, да и вообще никаких перемен в тройках и парах у «Металлурга» не произошло. А вот «Автомобилист» удивил тем, что снова доверил место в воротах Владимиру Галкину. Евгения Аликина снова нет даже в роли резервного вратаря, при этом клуб объявлял, что он отправляется на выезд. Кроме того, вернулся в состав самый титулованный игрок «Авто» — чемпион мира, олимпийский чемпион и обладатель Кубка Гагарина Сергей Широков.

Как и год назад, серия двух соперников зашла в седьмой матч — и интересно, что ход этой серии чем-то похож на прошлый год. После 2-2 в четырёх матчах «Автомобилист» победил в пятой домашней игре, но получил сразу шесть шайб в свои ворота в гостевом матче: примерно такая же история повторилась с «Металлургом» в Екатеринбурге после уверенной победе в Магнитогорске. Интересно, что ни один из тренеров клубов не выигрывал седьмой игры в КХЛ: Андрей Разин проиграл две своих попытки, Николай Заварухин — одну.

С самого старта первого периода напряжение чувствовалось даже через экран. Обе команды старались максимально плотно играть друг с другом, старались не переусердствовать в прессинге, чтобы не провалиться в своей зоне. Правда, после первых пяти минут «Металлург» стал постепенно перехватывать инициативу — и звоночком для «Авто» стал бросок Макара Хабарова, после которого шайба ударилась в штангу и пролетела почти вдоль линии ворот.

Вскоре «Металлург» открыл счёт — только-только «Автомобилист» вроде перевёл игру в чужую зону, как Максим Осипов неловко сыграл на синей линии, и дуэт открытий «Металлурга» Дмитрий Силантьев — Роман Канцеров убежал в контратаку и организовал первый гол в матче. Скоро «Автомобилист» получил прекрасный шанс для того, чтобы сравнять счёт, заработав редкое для себя по этой серии большинство, однако провалился на последних секундах: Алексей Макеев решил не вовремя смениться, оставшаяся на льду четвёрка сбилась на один фланг, и Данила Юров беспрепятственно бросал с пятака.

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После 19 минут 52 секунд игрового времени «Автомобилист» нанёс ровнёхонько один бросок по воротам, но в последней смене Максим Денежкин решил, что так дальше продолжаться не может. Форвард «Автомобилиста» в последней смене периода нанёс неочевидный бросок со входа в зону, который застал Набокова врасплох. Сразу вспомнилось, что молодой голкипер «Магнитки» играл в плей-офф почти без передышки.

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На первых минутах второго периода «Автомобилист» захватил преимущество, впервые в матче начал организовывать позиционные атаки. Большой опасности они не вели, но важно было просто перевести игру в чужую зону. Впрочем, «Металлург» дождался своего шанса: первая пятёрка хозяев в пару передач перешла в атаку, Силантьев набросил от синей, Галкин не смог зафиксировать шайбу после отбитого броска, а Брукс Мэйсек фактически помог Денису Зернову добить её в ворота.

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Однако «Автомобилист» в этом плей-офф держит удар — и всего через 20 секунд Данил Романцев прочно насел на Робина Пресса у чужих ворот, а присоединившийся к атаке Денежкин после этого прессинга добил отнятую шайбу в ворота. Если воспитанник ярославского хоккея за 18 игр в составе «Автомобилиста» забил один гол, то в седьмом матче оформил дубль.

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После диковатого старта периода игра чуть успокоилась, и больше до перерыва зрители голов не увидели. Нельзя сказать, что моментов не было — «Металлург» снова имел шансы в контратаках, Никита Михайлис мог забивать после того, как подкараулил ошибку и вышел почти «в ноль», но форвард сборной Казахстана попал в штангу. «Автомобилист» дважды играл в большинстве, но это оружие из первых раундов не сработало у команды из Екатеринбурга.

На старте третьего периода «Металлург» даже получил краткую возможность поиграть «5 на 3», но она продлилась лишь десяток секунд. Очередное большинство в матче не было реализовано, и третий период получился откровенно бессобытийным: «Металлург» сбросил обороты, насытил среднюю зону, и до Набокова за 10 минут долетел лишь один бросок. Удаление за шестого полевого отняло у гостей ещё две минуты, и как-то создавать опасность они стали лишь за пять минут до конца.

Однако серьёзной опасности они так и не принесли, и попытка сыграть вшестером успеха не принесла. «Металлург» — в своём пятом финале Кубка Гагарина, «Автомобилист» — с первой бронзой чемпионата страны.