Зачем Торторелла снял вратаря? Решение уже не имело смысла и сильно помогло «Вашингтону»

Развязка в последние игры регулярки на Востоке была фантастической. Перед сегодняшним игровым днём четыре команды сохраняли шансы на получение последней путёвки в плей-офф. И если «Питтсбург», не игравший сегодня, наблюдал за своей дальнейшей судьбой со стороны, то «Вашингтон», «Детройт» и «Филадельфия» были непосредственно погружены в происходящее. А тут ещё и календарь добавил интриги, сведя «Вашингтон» и «Филадельфию» в последнем матче сезона.

Что надо было «столичным», расположившимся во втором уайлд-кард, было понятно: любая победа (будь то основное или дополнительное время) выводила команду Овечкина в плей-офф. А вот у «Филадельфии» всё было стократ сложнее, так как подопечные Тортореллы были замыкающими среди четвёрки претендентов. «Лётчикам» нужна была победа в основное время над «Вашингтоном», чтобы обогнать их. Причём при условии победы по итогам 60 минут «Филадельфия» лишь сравнялась бы по основным показателям (победы в основное время, любые победы) с сегодняшним оппонентом, а обошла бы его только пол личным встречам. И при этом нужно было ждать поражений в основное время от «Детройта» и «Питтсбурга».

Матчи «Филадельфии» с «Вашингтоном» и «Детройта» с «Монреалем» начались в одно время, что добавляло особую пикантность в развязке сезона для команд. В тот момент, когда в обоих матчах время подошло к экватору, у «Филадельфии» дела шли относительно неплохо: они только сравняли счёт и начали запирать «Вашингтон» в зоне, увеличивая нагрузку на Линдгрена, который в поте лица отстаивал равные цифры на табло, а в параллельном матче у «Детройта» уже второй день подряд возникли проблемы с «Монреалем», который в какой-то момент вёл в две шайбы.

Ближе к концу третьих периодов ситуация не поменялась – у «Филадельфии» ничья, а «Детройт» всё так же уступает. Но «Ред Уингз» вновь проявили характер и сравняли счёт за пять секунд до сирены, оставив «Филадельфию» за бортом плей-офф. Но непреднамеренное возмездие наступило почти мгновенно: Джон Торторелла снял голкипера более чем за три минуты, а Ти Джей Оши почти сразу же поразил пустые ворота.

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Здесь почти у всех сразу же возник немой вопрос: зачем Торторелла снял вратаря? Знал ли он, что «Детройт» сравнял счёт? Ведущий Monumental Sports Network Грант Паульсен отметил: «Это уморительно. «Флайерз» выбыли из гонки за плей-офф за минуту 45 секунд (в реальном времени) до того, как Тортс снял вратаря. Ему либо не сказали об этом вовремя, либо он придерживался своего плана играть на победу в основное время».

Как позже признался сам Торторелла, информация пришла к нему слишком поздно:

«Я получил информацию по матчу «Детройта» сразу после того, как «Вашингтон» забил в пустые ворота. Всё случилось практически одновременно. Но я снял вратаря, потому что это было подходящее время для этого. Не знал, что в это время происходит в матче «Детройта», но сразу после мне сказали, что они только что ушли в овертайм».

Фраза о том, что жизнь – лучший драматург, является слегка избитой для хоккейной аудитории, но здесь она идеально ложится на ситуацию.

Александр Овечкин после матча в шутливой манере поблагодарил соперника, сказав: «Детройт» набрал очко, но «Филадельфия» всё равно сняла вратаря. Они об этом не знали. Но нам пойдёт. «Спасибо, Филли».