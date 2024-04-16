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Торторелла — перед матчем с «Вашингтоном»: «Филадельфия» хочет завоевать уважение в НХЛ

Торторелла — перед матчем с «Вашингтоном»: «Филадельфия» хочет завоевать уважение в НХЛ
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Главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла поделился ожиданиями от решающего матча с «Вашингтоном». «Флайерз» необходима победа в основное время и осечки конкурентов для попадания в плей-офф.

«Главное, что мы хотим сделать как игроки, как команда, — завоевать уважение в лиге. Не думаю, что нас сильно уважают в НХЛ. Я как человек, который рулит всем на льду, постоянно об этом думаю. Я хочу, чтобы мы завоевали уважение. Делает ли это нас андердогами? Не знаю. Ты всегда в поисках любой возможной мотивации, чтобы вытащить себя на новый уровень. Скажу так, я думаю, что нас считают андердогами, и не думаю, что нас хоть как-то уважают в лиге», — цитирует Тортореллу The Hockey News.

Матч пройдёт в ночь на 17 апреля и начнётся в 2:00 мск.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 апреля 2024, среда. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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