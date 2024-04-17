«Локо» задавил СКА в первом матче финала МХЛ! Ярославль идёт за двумя титулами?

Кажется, почти всю сенсационность в плей-офф этого года оттянула на себя КХЛ. Из 14 серий лишь в двух дальше прошли команды нижнего посева, причём это были получившие солиднейшие десанты молодёжи «Алмаз» и «Чайка». В финале довольно ожидаемо оказались две лучшие команды Запада, который давно считается сильнее Востока — «СКА-1946» и «Локо».

Для питерской молодёжки путь не обошёлся без приключений. Несмотря на глубочайший состав и на уровне МХЛ, «сорок шестые» сенсационно отдали два матча первого раунда куда более скромным питерским динамовцам. После этого по старой традиции СКА у команды системы сменился главный тренер. На решающий пятый матч первого раунда команду вывел Герман Титов, работавший в этом году со «СКА-Юниором». После этой перемены дела юных армейцев пошли куда веселее, и по пути к финалу они отдали лишь один матч.

Для «Локо» же финалы Кубка Харламова в какой-то момент превратились в обыденность, но два последних вылета были очень болезненными: особенно сухой вылет в прошлогоднем полуфинале от «Чайки». В составе этого «Локо» нет явных звёзд, но выделяется 17-летний Егор Сурин: в последних рейтингах драфта форвард шёл в середине второго раунда, а 20 очков в 14 матчах плей-офф могут помочь подняться чуть повыше. Лучшие молодые игроки системы сейчас играют в финале Кубка Гагарина — речь о Дмитрии Симашеве и Даниле Буте.

У СКА же состав был намного глубже. Многие американские болельщики бесились из-за того, что СКА не даёт шанса в основе одному из фаворитов будущего драфта Ивану Демидову. МХЛ он явно перерос, набирал в регулярке два очка в среднем за матч, а в плей-офф в одиночку переворачивал неудачные матчи. Вылет команд КХЛ и ВХЛ позволил подтянуть все лучшие кадры: показательно, что сегодня в четвёртом звене выходили лидер «Реактора» начала сезона Амир Нугманов и игравший за «Неву» в ВХЛ Семён Синяткин. В воротах «сорок шестых» серию начал Павел Мойсевич, который по ходу сезона фактически выиграл борьбу за место второго вратаря основы.

В дебюте матча «сорок шестые» были чуть поактивнее в плане бросковой активности, однако в самые опасные зоны площадки их не пускали. Первый гол финала, впрочем, забили хозяева, и он пришёл после первого в финале удаления: Ярослав Лабуткин бросал не из самой очевидной позиции с синей линии, однако шайба чуть срикошетила и залетела в ворота Мойсевича.

Чуть ли не ключевой момент случился в концовке первого периода матча. СКА резко нарастил обороты, голкипер ярославцев Сергей Мурашов сделал несколько спасений после бросков СКА с близкого расстояния, однако он не мог спасти от гола Синяткина, который бросал уже в пустой угол после провала «Локо» в своей зоне. Ободрённые гости полетели вперёд, Демидов мог выводить свою команду после индивидуального прорыва, но «Локо» спас Мурашов. Через считаные секунды хозяева вышли вперёд, когда Илья Роговский на пятаке выиграл борьбу у защитников и забил в раздевалку.

Права на видео принадлежат Молодёжной хоккейной лиге. Видео можно посмотреть на официальном YouTube-канале МХЛ.

Во втором периоде у «Локо» во втором раз сработало большинство — однако СКА в концовке периода вернулся в игру, сравняв счёт. Гости показали, что тоже умеют реализовывать лишнего, при этом очень быстро. Демидов 10 секунд выжидал, когда ему придёт пас, и очень точно бросил в моменте, когда Мурашова закрывала чуть ли не половина находящихся на льду хоккеистов.

Однако гол в раздевалку не взбодрил СКА: «Локо» в первой же смене третьего периода запер гостей в зоне и начал грузить на ворота Мойсевича. Белорусский голкипер в итоге допустил роковую оплошность: он не смог зафиксировать шайбу, а Максим Коростелёв вовремя сориентировался и добил с пятака. Как оказалось, этот гол стал победным. Через пару смен «сорок шестые» провалились в чужой зоне, гости убежали в контратаку, где Максим Мальцев не стал заигрывать партнёра и бросил сам. Мойсевич после этого покинул ворота.

Молодёжка СКА, конечно, пыталась спасти матч, но при счёте 3:5 гости не создали почти ничего, на пятак их почти не пускали. «Сорок шестые», как и основа, довольно рано сняли вратаря, уже за три с половиной минуты до конца, но это помогло лишь Сурину, улучшившему статистику за счёт гола в пустые ворота.

Лишь в четвёртый раз в истории вертикали КХЛ-МХЛ и основная команда, и молодёжка вышли в финал — при этом «золотой» дубль никому делать не удавалось. «Локомотив» пока считается безоговорочным фаворитом финала, а вот в МХЛ большинство ставок шло на «СКА-1946». Может, Ярославль уже сейчас войдёт в историю?