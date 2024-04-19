Сможет ли «Вашингтон» дать бой чемпиону регулярки? Превью плей-офф НХЛ на Востоке

Завершился очередной регулярный чемпионат НХЛ, и уже совсем скоро оставшиеся команды вступят в сражение за Кубок Стэнли. На Востоке заветная восьмёрка определилась ещё два дня назад, последнюю путёвку завоевал «Вашингтон», который в сумасшедшем по накалу матче переиграл «Филадельфию» благодаря шайбе в пустые ворота. Вся восьмёрка выглядит таким образом: «Рейнджерс», «Флорида», «Каролина», «Бостон», «Айлендерс», «Торонто», «Тампа-Бэй» и «Вашингтон».

Регламент первого раунда плей-офф

Чтобы всё прояснить, давайте воспроизведём, как формируются пары в НХЛ. На Востоке два дивизиона: Атлантический и Столичный. Победитель дивизиона, набравший бо́льшее количество очков (в нашем случае «Рейнджерс», потому что они набрали больше очков, чем «Флорида»), играет с командой, которая заняла второе место в зоне уайлд-кард. Следовательно, «Флорида» как победитель дивизиона встретится с командой, занявшей первое место в зоне уайлд-кард. Команды, занявшие второе и третье место внутри дивизиона, встречаются между собой.

Таким образом, у нас получились следующие пары:

«Рейнджерс» (1С) – «Вашингтон» (2УК);

«Флорида» (1А) – «Тампа-Бэй» (1УК);

«Каролина» (2С) – «Айлендерс» (3С);

«Бостон» (2А) – «Торонто» (3А).

«С» — Столичный Дивизион

«А» — Атлантический Дивизион

«УК» — уайлд-кард

Как будут образованы пары второго раунда?

По сути, во втором раунде продолжается борьба внутри дивизиона, поэтому мы уже сейчас можем примерно понимать, кто с кем может встретиться. Выглядеть это будет следующим образом:

«Рейнджерс» (1С) – «Вашингтон» (2УК) / «Каролина» (2С) – «Айлендерс» (3С);

«Флорида» (1А) – «Тампа-Бэй» (1УК) / «Бостон» (2А) – «Торонто» (3А).

Интриги, которые нас ожидают на Востоке

Начнём с личной интриги. Артемий Панарин, проваливший прошлый плей-офф, в котором набрал лишь два очка за семь матчей с «Нью-Джерси», в этом году настроен доказать, что он может быть лидером и в играх на вылет. Сейчас идеальное время для того, чтобы доказать это: Панарин провёл лучший сезон в карьере, набрав 120 очков, в этой команде он с отрывом лучший игрок, в этом сезоне «синерубашечники» имеют, наверное, лучшую возможность по-настоящему побороться за кубок, а также Артемию, чтобы стереть шлейф некубкового бойца и подтвердить лучший сезон в карьере, необходимо провести лучший плей-офф в карьере. Такой плей-офф, чтобы вопросов о том, какого уровня он игрок, больше не оставалось.

Встреча Панарина и Овечкина в плей-офф является вывеской, в которую можно не вкладывать ни цента, и она 100-процентно окупится. Форварды уже один раз встречались в плей-офф, и тогда «Вашингтон» вытащил серию с 0-2 с «Коламбусом», а затем выиграл Кубок Стэнли.

Ещё одна интрига связана с чудесным путём «Вашингтона» в нынешнем сезоне. Те, кто регулярно просматривал именно игры «столичных», а не только результат, до сих пор не понимают, как эта команда оказалась в плей-офф. Были ли какие-то предпосылки для этого? Пойдём по порядку:

Перед сезоном команду возглавил молодой тренер, до этого не работавший главным в НХЛ. Не было никаких усилений в межсезонье. В начале сезона «Вашингтон» потерял Бекстрёма, первого центра. Евгений Кузнецов не ожил, потом угодил в программу помощи, а после был и вовсе обменян. В дедлайн команда обменяла трёх ведущих игроков – Манту, Эдмундсона и Кузнецова. Никак не усилившись, опять же. Из-за травм были потеряны Сандин и Дженсен, основные защитники команды. Разница шайб «-36» по итогам регулярки.

Но «Вашингтон» справился, и теперь встаёт вопрос: а на что претендует эта команда? Мы знаем, что в НХЛ редкостью не является, когда команда со второго места в зоне уайлд-кард выбивает победителя конференции, но есть ли ресурсы у этого «Вашингтона»? Даже если они вылетят в четырёх-пяти матчах, никто не кинет камень в огород «столичных», но в случае, если они пройдут первый раунд, это будет одной из главных сенсаций последнего десятилетия.

«Вашингтон Кэпиталз» Фото: AP/TASS

От «Вашингтона» плавно перейдём к потенциальной встрече Орлова и Кузнецова с бывшей командой во втором раунде. «Каролина», безусловно, является фаворитом в серии с «Айлендерс», про «Вашингтон» уже было сказано выше. Если вдруг звёзды сойдутся, то можно смело говорить, к какой паре будет приковано наибольшее внимание российских болельщиков в дальнейшем.

Особую интригу носит серия «Флориды» и «Тампы», чьи очные встречи можно называть южным дерби или «Битвой за Флориду», как вам угодно. Обе команды были образованы в 1990-х годах, и их встречи всегда полны бескомпромиссной борьбы, кучей штрафного времени, драками и провокациями. Мэттью Ткачук после перехода во «Флориду» признавался: «Терпеть не могу «Эдмонтон», но теперь ещё больше, чем их, я ненавижу «Тампу». В февральском матче регулярного чемпионата команды умудрились собрать 152 минуты штрафа. Эта встреча станет третьей в рамках плей-офф, пока «молнии» не проигрывают «пантерам» в играх на вылет, но теперь вводные изменились – фаворитом в серию заходит «Флорида». Конечно, особую перчинку добавляет противостояние двух лучших российских вратарей последнего десятилетия – Бобровского и Василевского.

И, конечно же, одной из интриг является встреча команд «Оригинальной Шестёрки» — «Бостона» и «Торонто». «Мэйпл Лифс» сломали чудовищную серию с невыходом во второй раунд с 2004 года в прошлом году, но стоит напомнить, кто был их главным обидчиком эти без малого 20 лет. «Бостон» за те 19 лет трижды отправлял «Торонто» в отпуск, причём делал это самым обидным способом – в седьмой игре. Особенно близок «Торонто» был в 2013 году, ведя 4:1 к 50-й минуте седьмой игры, но даже этого тогда не хватило «листьям».