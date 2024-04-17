«Вашингтон» вырвал место в плей-офф! Спасибо голу Овечкина и безумному решению Тортореллы

Невероятно напряжённый матч, в котором всё решилось в последние три минуты!

Матч, который решит всё.

Именно так расценивалась встреча между «Вашингтоном» и «Филадельфией» — заключительная для каждой команды в нынешней регулярке. И, честно говоря, ох как давненько не было такого массового напряжения перед каким-либо матчем!

Именно в нём с вероятностью в 99% решалась судьба последней путёвки в плей-офф. «Вашингтон», в концовке сезона потерпевший целый ряд поражений, одержал героические победы над «Тампой» и «Бостоном» и вполз обратно в зону плей-офф. «Филадельфия» абсолютно провалила финишную часть регулярки, но сохраняла шансы на продолжение сезона и в любом случае желала ярко и громко хлопнуть дверью напоследок. В «Детройте» и «Питтсбурге» также все наверняка прильнули к экранам.

Матч начался активно. Уже на 10-й секунде на арене зазвенела штанга — Ти Джей Оши едва не забил.

«Столичные» в целом быстро захватили инициативу. «Филадельфия» только на седьмой минуте нанесла первый бросок в створ ворот гостей. А уже на девятой забила! После броска шайба взмыла в воздух, голкипер «Вашингтона» Чарли Линдгрен — как и остальные игроки на площадке — потерял шайбу из виду. Судьи свистнули — и после этого она упала на лёд, прошмыгнув в ворота. Арбитры посовещались, посмотрели повтор и приняли решение всё-таки не засчитывать гол.

ВИДЕО.

Но в итоге зрители всё же увидели легитимные шайбы до конца первого периода. Вернее, только одну — но какую! Под занавес игрового отрезка, на 19-й минуте, Дилан Макилрат набросил на ворота, а на пятачке Александр Овечкин подкараулил шайбу, умело подставив клюшку! 853-й гол в карьере капитана «Вашингтона»! И в такой важный момент.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Ови сократил отставание от Уэйна Гретцки всего до 41 гола. А также набрал 1550-е очко в карьере, став лишь 13-м игроком в истории, сумевшим сделать это.

Второй период начался осторожно. Команды старались не рисковать. И первый по-настоящему опасный момент произошёл на 28-й минуте. Овечкин получил передачу перед воротами и с острого угла бросил уже в пустой угол — штанга! Неудачный момент.

А на 31-й минуте огрызнулась уже «Филадельфия». Оуэн Типпетт, получив передачу у ворот, прокинул шайбу и нанёс бросок из-под ноги! Смелый ход — но Линдгрен подтащил.

Но через две минуты «Флайерз» всё-таки сравняли. Егор Замула принял передачу на синей линии, сместился в центр и нанёс кистевой бросок. В суматохе на пятачке Эрик Джонсон смог подставить клюшку — и шайба залетела в ворота!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Флайерз» почувствовали вкус крови и серьёзно надавили. Через несколько минут Линдгрен опять спас «Вашингтон». Нападающий «Филадельфии» уже «расстреливал» пустые ворота, но голкипер успел вовремя положить щиток. Суперсейв!

Третий период также начался с сумасшедшего давления «лётчиков». Ко второму перерыву «Детройт» в параллельном матче проигрывал «Монреалю», а это значит, что хозяева сохраняли математические шансы на выход в плей-офф.

Впрочем, трансформировать преимущество в голы не особо получалось. Всё шло к тому, что «Филадельфии» попросту придётся снять вратаря. Только победа в основное время — и поражение «Детройта» в основное время — оставляла им шансы на плей-офф. «Столичным» было достаточно выиграть в любом формате. Все чувствовали, что Джон Торторелла может — и точно сделает — этот ход с заменой вратаря при равном счёте.

Так и произошло. На 57-й минуте «лётчики» сняли вратаря. Но Ти Джей Оши удачно подкараулил неудачный отскок от игрока «Флайерз», убежал на пустые ворота и забил!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Филадельфия», однако, не стала сдаваться, продолжив играть с пустыми воротами. Однако больше голов болельщики не увидели.

В итоге «Вашингтон» всё же смог дожать «Филадельфию» и вырвать столь нужную победу! «Столичные» официально вышли в плей-офф! Сезон для Овечкина продолжается. Дальше «Вашингтон» ждёт серия с «Рейнджерс» во главе с Артемием Панариным. Это будет увлекательно!