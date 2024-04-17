Александр забил важнейший гол в этом сезоне! Он помог «Вашингтону» выйти в плей-офф.

«Они не спрашивают как, они спрашивают сколько». Реакция Америки на 853-й гол Овечкина

Александр Овечкин забросил 31-ю шайбу в нынешней регулярке — и сделал это в самый важный момент! Капитан «Вашингтона» забил в решающем матче сезона с «Филадельфией». Ови на 19-й минуте подставил клюшку под наброс Дилана Макилрата и перевёл шайбу в ворота «лётчиков». «Столичные» повели в счёте и в итоге смогли вырвать победу — а вместе с ней и путёвку в плей-офф.

Этот важнейший гол вызвал бурю в социальных сетях! Многие североамериканские журналисты отреагировали на шайбу Ови. Что же они сказали?

«Филадельфии» будет больно»

Особенно активно высказывался известный журналист из Филадельфии Чарли О'Коннор. Сначала обозреватель написал, будто бы не удивившись голу Ови: «И именно «Кэпиталз» забрасывают первыми. Кто ещё, как не Александр Овечкин? Шайба отскакивает от него и проходит мимо Эрссона».

Позже О'Коннор добавил: «По большей части это был неудачный отскок. Овечкин за свою карьеру забил массу красивых голов, но этот не был одним из них. Выглядело, будто шайба просто отскочила от его бедра и залетела в сетку.

Хотя он такое обязательно забьёт».

В известном подкасте Spittin' Chiclets также отреагировали на гол Овечкина. При этом упомянули и незасчитанную шайбу «лётчиков», даже сумев немного заглянуть в будущее. «Филадельфии» действительно по итогу было больно.

«853. Блин, «Филадельфии» будет больно, если они проиграют матч в один гол», — говорится в сообщении.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Sportsnet в социальных сетях также отреагировал кратко, но по делу: «Гол №853 от номера Восемь пришёл в идеальное время».

Известный журналист AP News Стивен Уайно вспомнил хорошую пословицу для описания гола Ови.

«Они не спрашивают как, они спрашивают сколько. 31-й гол Алекса Овечкина в сезоне и 853-й в карьере в НХЛ. Важнейший гол для «Вашингтона» в конце первого периода», — написал Уайно.

«Алекс Овечкин не стал долго ждать»

Журналист Russian Machine Never Breaks Иан Оланд напомнил, в какой ответственный момент себя проявил капитан «Вашингтона».

«Алекс Овечкин не стал долго ждать, чтобы заявить о своём присутствии в последнем матче регулярного чемпионата для «Вашингтона», который определит, выйдут ли они в плей-офф или нет.

За 1:52 до конца первого периода Овечкин подставил клюшку под мощный бросок Дилана Макилрата от борта и послал шайбу мимо вратаря «Филадельфии» Самуэля Эрссона», — написал Оланд.

Сам Александр также прокомментировал гол в первом перерыве матча: «Очевидно, это был сумасшедший бросок. Да. Мы примем это и пойдём дальше».

Примечательно, что эта шайба стала для Овечкина 925-й в карьере с учётом плей-офф. И уступает он, естественно, лишь Уэйну Гретцки, который забил 1016 голов.

Впрочем, именно эта шайба важна далеко не тем, что приблизила Ови к легендарному канадцу. Она помогла «Вашингтону» выйти в плей-офф. Вот что сегодня главное.