Все знают имя самого счастливого человека в «Вашингтоне».

Момент дня в НХЛ! Секунды, когда Овечкин понял, что «Вашингтон» уже в плей-офф

«Вашингтон» всё же вырвал путёвку в плей-офф! В напряжённейшем матче с «Филадельфией» «столичные» только за три минуты до конца третьего периода смогли выйти вперёд и в итоге добились нужного результата.

Собственно, именно этот матч подарил главные кадры сегодняшнего игрового дня. При счёте 2:1 всего за семь секунд до конца встречи камеры направили свои взоры на Александра Овечкина — человека, который неоднократно говорил, что его главная цель — вывести «Вашингтон» в плей-офф.

Цель была достигнута. И Ови просто расплылся в улыбке.

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Этот регулярный чемпионат стал для «Вашингтона» тем ещё испытанием. За долгие месяцы кампании-2023/2024 мы наблюдали у Овечкина совершенно разные эмоции. Однако, кажется, впервые за весь сезон Александр улыбнулся именно так — облегчённо, от всего сердца, с успокоившейся душой.

Фото: Кадр из трансляции матча «Филадельфия» — «Вашингтон»

То же самое можно сказать и об остальных хоккеистах столичной команды.

С финальной сиреной игроки «Вашингтона» рванули на лёд. Главным образом к двум фигурам — Овечкину и вратарю Чарли Линдгрену. Пожалуй, именно эти два парня сохранили и сделали сезон для «Кэпиталз».

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«Вашингтон» вышел в плей-офф в 15-й раз за время пребывания Ови в команде. До этого команде не удавалось пробиться в розыгрыш Кубка Стэнли лишь в сезонах-2005/2006, 2006/2007, 2013/2014 и 2022/2023. Совершенно разные эпохи для франшизы.

Отдельно хочется отметить и другую важную фигуру, которая теперь наверняка пребывает в состоянии колоссального счастья. Это главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери. 42-летнего специалиста, который проводил первый сезон у руля команды уровня НХЛ, неоднократно критиковали в ходе чемпионата. Тем не менее именно он смог сделать то, чего не сумел добиться, например, чемпион регулярки-2023/2024 Питер Лавиолетт. Для новичка это потрясающий результат!

Впереди у «столичных» битва с «Рейнджерс». Но сегодня «Кэпиталз» могут отдохнуть и порадоваться от души.

А главным в столичной команде будет только один человек. Александр Овечкин. Об этом говорит его счастливая улыбка.