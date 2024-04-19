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Почему Никита Кучеров должен выиграть Харт Трофи по итогам сезона-2023/2024, мнение, приз самому ценному игроку НХЛ, MVP

Пять причин, почему Никита Кучеров должен выиграть «Харт Трофи»
Дмитрий Сторожев
Почему Никита Кучеров должен выиграть «Харт Трофи»
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Российский нападающий «молний» заслужил во второй раз стать самым ценным игроком сезона НХЛ.

Подошёл к концу регулярный чемпионат НХЛ, а вместе с ним и захватывающая гонка бомбардиров. Победу в ней одержал российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, который провёл поистине выдающийся сезон — его 144 очка стали рекордом для клуба, а также для игроков из России.

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В любом другом году вместе с «Арт Россом» ему бы уже наверняка вынесли «Харт Трофи» — приз самому ценному игроку регулярного сезона. Но в этом году в Ассоциации журналистов НХЛ, которая и будет определять обладателя звания MVP, не торопятся заранее отдавать победу россиянину — многие участники предстоящего голосования называют будущий выбор «одним из самых сложных в жизни».

Впрочем, на мой скромный взгляд, в этом выборе нет абсолютно ничего сложного — награда должна во второй раз достаться Кучерову. И на это есть пять очень весомых причин.

1. Победа в гонке бомбардиров — самой безумной в XXI веке

Первая причина без её второй части могла бы быть недостаточной — как мы знаем, далеко не всегда самый ценный игрок сезона определяется в гонке бомбардиров. Однако в этой регулярке победа в такой конкуренции дорогого стоит — Кучеров, Маккиннон и Макдэвид не просто шли на одном уровне практически до последних матчей, но и делали это на феноменальной скорости. Впервые за 28 лет сразу два игрока набрали по 140 очков в одном сезоне, а ведь это мог сделать и Макдэвид, не пропусти он несколько матчей из-за травм.

И из этой гонки победителем вышел именно Кучеров, который на попытки преследователей вырваться вперёд отвечал ещё более грандиозными матчами, не оставив канадскому дуэту никаких шансов на «Арт Росс». В таких условиях награда самому результативному игроку регулярки становится ещё ценнее, а потому этот факт определённо должен добавить веса Никите в борьбе за «Харт».

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2. Один из лучших сезонов в истории НХЛ

За почти 107 лет существования лиги было всего 22 случая, когда игроки заканчивали регулярку с бо́льшим количеством очков, чем это сделал Кучеров, и в 14 из них автора такого достижения звали Уэйн Гретцки или Марио Лемье. До рекорда XXI века, который в прошлом сезоне установил Коннор Макдэвид, Никите не хватило всего девяти результативных действий.

За океаном, говоря о шансах Кучерова на «Харт», часто отмечают, что Никита очень много очков набирает в большинстве. Да, россиянин является лидером этого сезона (53 очка при розыгрыше лишнего), но в этом году он набрал гораздо больше очков в равных составах, нежели Макдэвид в прошлом — 91 против 75 — и едва не зацепился за рекорд века, который сегодня установил Маккиннон (92). Коннор же в прошлом сезоне набрал сразу 71 очко в большинстве, но его шансы на «Харт» от этого почему-то никто не преуменьшал.

Не будем забывать, что Кучеров также вошёл в клуб игроков со 100+ ассистами за сезон, который отныне состоит из пяти человек — наряду с Макдэвидом ему теперь принадлежит лучший результат XXI столетия. А в списке хоккеистов, которые к 100 ассистам добавляли не менее 40 заброшенных шайб, Никита и вовсе стал третьим. Первых двух вы наверняка знаете, но на всякий случай подсказка — из Гретцки, Лемье, Орра и Макдэвида это не Орр и не Макдэвид.

Никита Кучеров

Никита Кучеров

Фото: AP/TASS

И ведь это далеко не все достижения Кучерова в этом сезоне.

3. Игра с топ-клубами

Ещё один тезис, часто применяемый в отношении Кучерова за океаном — он набивает статистику в матчах со слабыми командами. Да, Никита действительно набирает много очков в играх с аутсайдерами, но и в играх с топ-командами он тоже делает результат. При этом — опять же — лучше, чем Маккиннон и Макдэвид.

Обратимся к статистике трио в матчах с клубами, завершившими регулярку в первой десятке.

КомандаКучеровМаккиннонМакдэвид
МатчиОчкиМатчиОчкиМатчиОчки
1«Рейнджерс»37 (2+5)21 (1+0)11 (1+0)
2«Даллас»23 (1+2)47 (3+4)31 (0+1)
3«Каролина»27 (2+5)22 (1+1)24 (0+4)
4«Виннипег»23 (2+1)34 (1+3)35 (0+5)
5«Флорида»34 (2+2)21 (0+1)23 (2+1)
6«Ванкувер»22 (2+0)34 (1+3)33 (1+2)
7«Бостон»46 (3+3)22 (1+1)24 (0+4)
8«Колорадо»24 (2+2)--22 (2+0)
9«Эдмонтон»26 (3+3)34 (0+4)--
10«Торонто»412 (5+7)25 (1+4)24 (0+4)
Итого:2654 (24+30)2330 (9+21)2027 (6+21)

В среднем по 2,1, 1,3 и 1,35 очка за матч — доминирование Кучерова в этом компоненте, что называется, очевиднее некуда. Также необходимо выделить, что больше половины шайб (24 из 44) Никита забросил именно в ворота соперников из топ-10. Очень показательно по сравнению с тем же Маккинноном, который поразил ворота соперников 51 раз, но лишь в девяти случаях сделал это в играх с лучшими командами лиги.

4. Вклад в успехи команды

На этом пункте текст можно было бы начать — и тут же закончить. Согласно формулировке, «Харт» вручается хоккеисту, который «внёс наибольший вклад в успехи своей команды» в регулярном чемпионате. И в этом Кучерову вовсе нет равных. В отличие от остальных кандидатов на приз MVP сезона, у него не было такой мощной поддержки в команде — в гонке бомбардиров «Лайтнинг» Никита опередил ближайшего преследователя в лице Брейдена Пойнта аж на 54 очка! Своих Рантанена и Драйзайтля у Кучерова в составе «молний» нет, ещё и Василевский после операции пока так и не набрал прежнюю форму — а «Тампа» всё равно с запасом прошла в плей-офф. И огромная заслуга в этом принадлежит именно Никите.

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Россиянин приложил руку к почти половине голов «Лайтинг» в этом сезоне — 49,48% заброшенных «молниями» шайб прошли с его участием! И это, естественно, лучший показатель среди всех игроков НХЛ в прошедшем регулярном чемпионате.

5. Должок за «Конн Смайт»

Ассоциация журналистов НХЛ также определяет самого ценного игрока плей-офф, и по итогам двух чемпионских забегов «Тампы» Кучеров должен был получать приз как минимум в одном. Однако этого титула у Никиты так и не появилось. При этом в голосовании в 2020 году россиянин, ставший лучшим бомбардиром Кубка Стэнли, с большим отрывом отстал от итогового победителя Виктора Хедмана, хотя в той ситуации выбор не в пользу Кучерова был явно не таким однозначным.

Поэтому коллегия выборщиков в какой-то степени задолжала 86-му номеру «молний». История знала случаи, когда игроки получали личные награды скорее за выслугу лет, нежели за выступление в отдельно взятом сезоне — так чем Кучеров хуже? Тем более что в случае, если Никита всё же получит «Харт», вряд ли кто-то всерьёз скажет, что награда досталась ему не по делу.

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