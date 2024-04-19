Пять причин, почему Никита Кучеров должен выиграть «Харт Трофи»

Подошёл к концу регулярный чемпионат НХЛ, а вместе с ним и захватывающая гонка бомбардиров. Победу в ней одержал российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, который провёл поистине выдающийся сезон — его 144 очка стали рекордом для клуба, а также для игроков из России.

В любом другом году вместе с «Арт Россом» ему бы уже наверняка вынесли «Харт Трофи» — приз самому ценному игроку регулярного сезона. Но в этом году в Ассоциации журналистов НХЛ, которая и будет определять обладателя звания MVP, не торопятся заранее отдавать победу россиянину — многие участники предстоящего голосования называют будущий выбор «одним из самых сложных в жизни».

Впрочем, на мой скромный взгляд, в этом выборе нет абсолютно ничего сложного — награда должна во второй раз достаться Кучерову. И на это есть пять очень весомых причин.

1. Победа в гонке бомбардиров — самой безумной в XXI веке

Первая причина без её второй части могла бы быть недостаточной — как мы знаем, далеко не всегда самый ценный игрок сезона определяется в гонке бомбардиров. Однако в этой регулярке победа в такой конкуренции дорогого стоит — Кучеров, Маккиннон и Макдэвид не просто шли на одном уровне практически до последних матчей, но и делали это на феноменальной скорости. Впервые за 28 лет сразу два игрока набрали по 140 очков в одном сезоне, а ведь это мог сделать и Макдэвид, не пропусти он несколько матчей из-за травм.

И из этой гонки победителем вышел именно Кучеров, который на попытки преследователей вырваться вперёд отвечал ещё более грандиозными матчами, не оставив канадскому дуэту никаких шансов на «Арт Росс». В таких условиях награда самому результативному игроку регулярки становится ещё ценнее, а потому этот факт определённо должен добавить веса Никите в борьбе за «Харт».

2. Один из лучших сезонов в истории НХЛ

За почти 107 лет существования лиги было всего 22 случая, когда игроки заканчивали регулярку с бо́льшим количеством очков, чем это сделал Кучеров, и в 14 из них автора такого достижения звали Уэйн Гретцки или Марио Лемье. До рекорда XXI века, который в прошлом сезоне установил Коннор Макдэвид, Никите не хватило всего девяти результативных действий.

За океаном, говоря о шансах Кучерова на «Харт», часто отмечают, что Никита очень много очков набирает в большинстве. Да, россиянин является лидером этого сезона (53 очка при розыгрыше лишнего), но в этом году он набрал гораздо больше очков в равных составах, нежели Макдэвид в прошлом — 91 против 75 — и едва не зацепился за рекорд века, который сегодня установил Маккиннон (92). Коннор же в прошлом сезоне набрал сразу 71 очко в большинстве, но его шансы на «Харт» от этого почему-то никто не преуменьшал.

Не будем забывать, что Кучеров также вошёл в клуб игроков со 100+ ассистами за сезон, который отныне состоит из пяти человек — наряду с Макдэвидом ему теперь принадлежит лучший результат XXI столетия. А в списке хоккеистов, которые к 100 ассистам добавляли не менее 40 заброшенных шайб, Никита и вовсе стал третьим. Первых двух вы наверняка знаете, но на всякий случай подсказка — из Гретцки, Лемье, Орра и Макдэвида это не Орр и не Макдэвид.

Никита Кучеров Фото: AP/TASS

И ведь это далеко не все достижения Кучерова в этом сезоне.

3. Игра с топ-клубами

Ещё один тезис, часто применяемый в отношении Кучерова за океаном — он набивает статистику в матчах со слабыми командами. Да, Никита действительно набирает много очков в играх с аутсайдерами, но и в играх с топ-командами он тоже делает результат. При этом — опять же — лучше, чем Маккиннон и Макдэвид.

Обратимся к статистике трио в матчах с клубами, завершившими регулярку в первой десятке.

№ Команда Кучеров Маккиннон Макдэвид Матчи Очки Матчи Очки Матчи Очки 1 «Рейнджерс» 3 7 (2+5) 2 1 (1+0) 1 1 (1+0) 2 «Даллас» 2 3 (1+2) 4 7 (3+4) 3 1 (0+1) 3 «Каролина» 2 7 (2+5) 2 2 (1+1) 2 4 (0+4) 4 «Виннипег» 2 3 (2+1) 3 4 (1+3) 3 5 (0+5) 5 «Флорида» 3 4 (2+2) 2 1 (0+1) 2 3 (2+1) 6 «Ванкувер» 2 2 (2+0) 3 4 (1+3) 3 3 (1+2) 7 «Бостон» 4 6 (3+3) 2 2 (1+1) 2 4 (0+4) 8 «Колорадо» 2 4 (2+2) - - 2 2 (2+0) 9 «Эдмонтон» 2 6 (3+3) 3 4 (0+4) - - 10 «Торонто» 4 12 (5+7) 2 5 (1+4) 2 4 (0+4) Итого: 26 54 (24+30) 23 30 (9+21) 20 27 (6+21)

В среднем по 2,1, 1,3 и 1,35 очка за матч — доминирование Кучерова в этом компоненте, что называется, очевиднее некуда. Также необходимо выделить, что больше половины шайб (24 из 44) Никита забросил именно в ворота соперников из топ-10. Очень показательно по сравнению с тем же Маккинноном, который поразил ворота соперников 51 раз, но лишь в девяти случаях сделал это в играх с лучшими командами лиги.

4. Вклад в успехи команды

На этом пункте текст можно было бы начать — и тут же закончить. Согласно формулировке, «Харт» вручается хоккеисту, который «внёс наибольший вклад в успехи своей команды» в регулярном чемпионате. И в этом Кучерову вовсе нет равных. В отличие от остальных кандидатов на приз MVP сезона, у него не было такой мощной поддержки в команде — в гонке бомбардиров «Лайтнинг» Никита опередил ближайшего преследователя в лице Брейдена Пойнта аж на 54 очка! Своих Рантанена и Драйзайтля у Кучерова в составе «молний» нет, ещё и Василевский после операции пока так и не набрал прежнюю форму — а «Тампа» всё равно с запасом прошла в плей-офф. И огромная заслуга в этом принадлежит именно Никите.

Россиянин приложил руку к почти половине голов «Лайтинг» в этом сезоне — 49,48% заброшенных «молниями» шайб прошли с его участием! И это, естественно, лучший показатель среди всех игроков НХЛ в прошедшем регулярном чемпионате.

5. Должок за «Конн Смайт»

Ассоциация журналистов НХЛ также определяет самого ценного игрока плей-офф, и по итогам двух чемпионских забегов «Тампы» Кучеров должен был получать приз как минимум в одном. Однако этого титула у Никиты так и не появилось. При этом в голосовании в 2020 году россиянин, ставший лучшим бомбардиром Кубка Стэнли, с большим отрывом отстал от итогового победителя Виктора Хедмана, хотя в той ситуации выбор не в пользу Кучерова был явно не таким однозначным.

Поэтому коллегия выборщиков в какой-то степени задолжала 86-му номеру «молний». История знала случаи, когда игроки получали личные награды скорее за выслугу лет, нежели за выступление в отдельно взятом сезоне — так чем Кучеров хуже? Тем более что в случае, если Никита всё же получит «Харт», вряд ли кто-то всерьёз скажет, что награда досталась ему не по делу.