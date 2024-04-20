Что за драма в финале Кубка Гагарина! «Локомотив» лишился редчайшего чуда и «горит» 0-2

Довольно предсказуемым стало то, что Андрей Разин не поменял победный состав — он и после поражений в поздних стадиях плей-офф редко прибегал к ротации. Егор Яковлев, который дебютировал в роли тренера, остался на скамейке. А вот у Игоря Никитина головной боли было больше: в прошлой игре повреждение получил Максим Шалунов, который не вышел на третий период. Пусть первое звено с Георгием Ивановым успело ярко проявить себя, однако скамейка у ярославцев довольно короткая — и вернувшийся в состав Ярослав Лихачёв не выходил на лёд c 28 марта. Кроме того, в запас сел Иван Чехович.

Второй матч уже в дебюте удивил линией судейства. В прошлой игре команды на двоих заработали три штрафа, что для финала не было удивительным — сегодня такое же количество удалений было выписано за три минуты. «Локо» эти удаления не сломали: уже в первой смене игры гости смотрелись куда бодрее, чем в атрофичном дебюте прошлой игры, а в отрезке «4 на 4» даже поджали «Металлург». Это, пожалуй, ещё нельзя было назвать «настоящим «Локомотивом» образца этого плей-офф, но команда Никитина в первые минуты лучше генерировала моменты и пробивалась на пятак.

В этой игре тоже не было явных моментов, но благодаря оживившемуся «Локомотиву» она смотрелась куда бодрее, чем позавчера. «Металлург» не проигрывал по скоростям, не уступал в борьбе, не проигрывал явно пятак и сам создавал полумоменты с контратак. «Металлург» даже забил первым после того, как Александр Петунин идеально закрыл вратаря после мощного броска Алексея Маклюкова. Однако сам же Петунин за секунды перед голом залез в крохотный офсайд, когда входил в зону, и после запроса «Локомотива» гол был отменён. Период команды закончили без новых обострений, хотя хозяева попытались ещё раз повторить двухходовку Маклюков – Петунин.

В дебюте второго периода был создан самый опасный момент — Максим Берёзкин выходил на одинокого Набокова, но не смог переиграть вратаря. Вскоре Петунин перехватил шайбу во время позиционной атаки гостей и сам организовал контрвыпад. Игра раскрылась, и горячо было в обеих зонах. Примерно с середины периода территориальное преимущество явно перехватили хозяева, которые стали лучше атаковать позиционно и в барахлившем большинстве. В одном из эпизодов уже не в первый раз в плей-офф в атаку здорово подключился Макар Хабаров, но Исаев был надёжен.

«Локомотив» спустя пару минут ответил опаснейшей контратакой, где Иванов умудрился даже не попасть в створ. Благодаря большинству в концовке периода гости смогли накрутить счётчик бросков и выйти вперёд по этому показателю. Однако голов зрители, как и позавчера, в первые 40 минут не увидели: снова ключевым становился третий период.

И снова третий период начался с быстрого гола: хозяева организовали атаку два в одного с догоняющим, но Денис Зернов решил не заигрывать партнёра, а сделал всё сам, прекрасно обыграв и Андрея Сергеева, и Исаева:

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Игорь Никитин ожидаемо стал тасовать состав: Лихачёв получил первые смены в матче, звенья были перетряхнуты. Однако больше опасности создавала «Магнитка» за счёт любимых быстрых атак: Зернов мог оформлять дубль, но Исаев выручил свою команду, а вскоре очередная контратака два в одного была сорвана Береглазовым. Здесь параллели с прошлым матчем провести было сложно: «Магнитку» пропущенный гол взбодрил, а ярославцы совсем поникли.

В последние минуты «Металлург», конечно, стал играть чуть осторожнее, но не откатывался, действовал в своей зоне вполне цепко. Иногда гостям удавалось создать трафик на пятаке, но шайбы до створа не доходили, а Набоков продолжил играть надёжно. Карта бросков гостей была малоутешительна: попаданий в створ с близкого расстояния просто не было, а дальние броски читал голкипер.

Впрочем, в самой концовке вновь возникли параллели с первым матчем, когда Хабаров заработал удаление за игру высоко поднятой клюшкой — но на этот раз судьи отменили штраф после просмотра. Финальный штурм «Локомотива» получился яростным, массированным и всё-таки привёл к голу за 0,2 секунды до сирены, когда хозяева уже вроде бы выбросили шайбу. Однако и этот гол подвергся видеопросмотру — и шайба была отменена из-за паса рукой. «Локомотив» лишился редчайшего чуда. 2-0 в пользу «Металлурга» после двух домашних матчей могли представить себе только магнитогорские оптимисты.

Любопытно, что «Локомотив» в Магнитогорске не выигрывал в основное время с января 2011-го. Последняя победа ярославцев (хоть какая-то) на этом выезде датирована октябрëм 2013-го, серия поражений с учётом этого финала достигла 10 матчей. Правда, и «Металлург» на Верхней Волге играет немногим лучше, не побеждая в основное время с 2017-го. Такая статистика даёт ярославским болельщикам надежду — только вот преимущество льда в этой серии не у них.