Судьи отменили гол «Локомотива» на последней секунде. Главные события дня в хоккее

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 20 апреля 2024 года.

«Металлург» одержал вторую победу над «Локомотивом» в финальной серии Кубка Гагарина

В Магнитогорске на «Арене-Металлург» завершился второй матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Металлургом» и «Локомотивом». Со счётом 1:0 победу одержала команда хозяев.

Автором единственной заброшенной шайбы в матче стал нападающий Денис Зернов. Результативными передачами отметились Робин Пресс и Дмитрий Силантьев.

Отметим, что Зернов является лучшим снайпером текущего розыгрыша Кубка Гагарина. Этот гол стал для него уже 11-м. Примечательно, что ярославцы смогли сравнять счёт за 0,2 секунды до конца третьего периода, но шайба не была засчитана из-за паса рукой. Таким образом, подопечные Андрея Разина укрепили преимущество в серии — 2-0.

Напомним, третий и четвёртый матчи финальной серии плей-офф КХЛ — 2024 состоятся в Ярославле 22 и 24 апреля. При необходимости остальные матчи состоятся 26, 28 и 30 апреля.

«Локомотиву» отменили гол на последней секунде матча финала плей-офф КХЛ — 2024

В Магнитогорске на «Арене-Металлург» завершился второй матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Металлургом» и «Локомотивом». Со счётом 1:0 победу одержала команда хозяев.

За 0,2 секунды до конца третьего периода нападающий гостей Георгий Иванов забросил шайбу и сравнял счёт. Однако после видеопросмотра было определено, что перед взятием ворот защитник Мартин Гернат совершил пас рукой, и судьи приняли решение не засчитывать гол.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Вайсфельд объяснил отмену гола «Локомотива» на последней секунде матча финала плей-офф КХЛ

Известный функционер и эксперт, а в прошлом хоккейный арбитр Леонид Вайсфельд прокомментировал отмену гола ярославского «Локомотива» во втором матче финальной серии Кубка Гагарина с «Металлургом».

«Мартин Гернат в данном эпизоде выполнил пас рукой в чужой зоне. Взятие ворот отменено верно. Это решение было принято после видеопросмотра, что практически исключает ошибку судей», — сказал Вайсфельд.

«Автомобилист» награждён бронзовыми медалями КХЛ

«Автомобилист» был награждён бронзовыми медалями КХЛ, сообщает пресс-служба команды. Хоккеисты, тренерский штаб, персонал и руководство клуба из Екатеринбурга получили бронзовые медали Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024. Награждение провёл губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, а также вице-президент КХЛ Андрей Точицкий.

«Автомобилист» стал обладателем бронзовых медалей чемпионата России впервые в истории лиги. Это стало лучшим результатом команды из Екатеринбурга за историю выступления в КХЛ.

Напомним, в первом раунде «Автомобилист» одолел казанский «Ак Барс» со счётом 4-1 в серии. В 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024 подопечные Николая Заварухина были сильнее СКА в пяти матчах. В полуфинале плей-офф КХЛ команда из Екатеринбурга уступила «Металлургу» в семи матчах.

Бывший главный тренер «Ак Барса» поделился мнением о будущем Радулова и Шипачёва

Бывший главный тренер сборной России и «Ак Барса», а также экс главный арбитр КХЛ Владимир Плющев поделился мнением о будущем нападающих Александра Радулова и Вадима Шипачёва.

— Стоит ли «Ак Барсу» расставаться с Радуловым и Шипачёвым?

— Вы правильно сказали, сейчас ходит много слухов, а слухи — это неподтверждённая информация, их комментировать незачем совершенно.

А селекционная работа, которая проходит в «Ак Барсе», как и в любом другом клубе, — это прерогатива генерального менеджера и главного тренера. Насколько я знаю, главным тренером там уже назначен человек. Поэтому обсуждать что-либо и как-либо, давать какие-либо советы совершенно некорректно. Человек знает, что его ждёт на следующий сезон. У него не будет прохлаждения. Задачи будут стоять самые высокие. Поэтому то, как он будет формировать команду, — это его личное дело, его вкус. То, что он хочет видеть в конечном результате. Сумеет — не знаю. А давать какие-то советы, обсуждать слухи, кто куда уходит, кто остаётся, я не собираюсь, — сказал Плющев.

Скаут НХЛ: «Вашингтон» уже выиграл свой Кубок Стэнли, когда попал в плей-офф

Анонимный скаут команды Национальной хоккейной лиги высказался о шансах «Вашингтон Кэпиталз» в серии первого раунда Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Вашингтон» уже выиграл свой Кубок Стэнли, когда попал в плей-офф НХЛ — 2024. Уровень хоккеистов в этих двух командах сильно разный. Единственный возможный способ, при котором «Вашингтон» может зацепиться, — это если голкипер Чарли Линдгрен «украдёт» одну или две игры, потому что он был очень, очень хорош [в регулярке]», — приводит слова скаута сайт The Athletic.