«Локомотив» даже на домашнем льду забил лишь раз и теперь находится в шаге от пропасти.

Так не бывает! «Металлург» в шаге от чемпионства после невероятного гола в овертайме

Сложно было ожидать, что «Металлург» поменяет состав — вопрос был только в статусе Егора Яковлева, однако самый опытный защитник «Магнитки» в состав так и не вернулся. А вот у Игоря Никитина была головоломка сложнее: надо было оживить звенья, которые за 120 минут в Магнитогорске выжали лишь один гол, при этом возможностей ротации аля ЦСКА-2018 у тренера уже не было.

В состав вернулся Иван Чехович, который даже в квёлом первом матче создавал моменты — он заменил Егора Аверина, который отправился в четвёртую тройку. Никитин развёл почти вечную связку Полунина и Красковского, отправив Александра в третье звено, которое выглядело совсем грустно после перевода Георгия Иванова выше по составу. Максим Шалунов в состав так и не вернулся — кажется, если это случится, то только в случае крайней необходимости.

Главная цифра первого периода — всего шесть вбрасываний, из которых одно было стартовым. В игре было чрезвычайно мало пауз, первая же остановка вынужденно стала рекламной. «Локомотив» после сравнительно спокойных первых смен наконец-то включил хорошие скорости и моментами просто вдавливал гостей в зону. Важной стала и атмосфера на «Арене-2000», куда финал Кубка Гагарина не заглядывал 15 лет: даже по телекартинке ярославская арена звучала максимально громко.

Карта бросков «Локо» в первом периоде очень показательна: попытки концентрировались на входе в зону и на пятаке, где у команды Никитина моментами наконец-то выходило продавливать «Металлург». Правда, Набоков был надёжен — за исключением одного раза, когда ярославцы расчертили шикарную комбинацию и отправили Степана Никулина реализовывать выход «в ноль». Однако в современную эру даже у вратаря есть страховка — штаб «Металлурга», где работает бывший лайнсмен КХЛ Яков Палей, взял успешный запрос на офсайд, компенсировав отменённый гол «Магнитки» во второй игре.

Во втором периоде «Магнитка» на какое-то время перешла в режим выживания: дальняя лавка и преимущество своего льда давало «Локомотиву» по полной пользоваться возможностями для наложения звеньев. Модель была той же самой: прессинговать, наваливаться, пытаться с мясом пролезть на пятак, так как открытые броски Набоков видел как в первых двух матчах, так и сегодня. На старте периода гости несколько раз подряд пробросились, а потом ложились под шайбу: за 40 минут «Металлург» сделал 20 блок-шотов, но и игроки «Локомотива» сами периодически не попадали в ворота в очень хороших моментах. Моменты были и у Лихачёва, и у Чеховича, и у раскрывшегося в этом сезоне Герната.

«Металлург» же не только терпел, но и сам периодически отвечал хорошими контратаками — и счёт мог открывать Никита Гребёнкин, который хорошо, но неточно сыграл на подставлении. Гол же пришёл в, казалось бы, безобидном моменте — Денис Зернов как-то умудрился обставить и обогнать нескольких игроков «Локомотива», Исаев отразил его бросок, однако Дмитрий Силантьев добил шайбу в ворота. Концовка периода для «Локо» вышла уже менее эмоциональной, и больше голов зрители не увидели. Шайба во втором периоде в этой серии — вообще уникальное явление.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

В начале третьего периода «Металлург» какое-то время спокойно сдерживал «Локомотив»: за первые 10 минут хозяева лишь дважды попали в створ. Первое большинство матча тоже было у «Магнитки» — но оно оказалось таким же беззубым, как и большую часть плей-офф. Зато «Локомотив» своей возможностью воспользовался блестяще — этому помогло то, что Набоков посередине меньшинства потерял клюшку. «Локо» вдавил педаль газа в пол и устроил навал, полевые «Магнитки» просто не могли отброситься. Когда пятый игрок уже появился на льду, король ключевых голов Иванов с пятака всё-таки прошил Набокова, который целую минуту вынужденно играл в неполную силу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Сразу после шайбы «Локомотив» предпринял ещё несколько попыток забить, но в последние две минуты успокоился, ожидая первого в финале овертайма. Уже начались шутки о том, что и овертайма будет сразу три, но всё закончилось феноменально быстро. Один из главных героев финала Александр Петунин просто вбросил шайбу в зону, но родные борта не помогли Исаеву: шайба после отскока попала ему в щиток, ярославский вратарь завёз её в ворота.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Что сейчас делать «Локомотиву» — непонятно. Сложно представить, что Ярославль сможет бегать ещё быстрее и давить ещё яростнее, чем это было сегодня на протяжении большей части матча. Надо брать хитростью — и в такие моменты надо ставить не только на «зеро», но и на нечто большее.