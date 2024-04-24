«Он доказал многим, кто не верил в него». Тренер вратарей «Металлурга» — об игре Набокова

Тренер вратарей магнитогорского «Металлурга» Клемен Мохорич после победы «сталеваров» в Кубке Гагарина — 2024 высказался об игре своего голкипера Ильи Набокова, признанного MVP завершившегося плей-офф.

Напомним, сегодня, 24 апреля, «Магнитка» обыграла на выезде «Локомотив» в четвёртом матче финальной серии (2:1) и выиграла главный трофей КХЛ в третий раз в своей истории.

«Чувствую ли гордость за своего воспитанника, выигравшего плей-офф? Большая гордость, он доказал многим, кто не верил, что он может, он удивил всех нас, всю Россию.

Что делает его таким особенным вратарём? Очень быстро, очень чётко впитывает то, что я говорю. Есть разница между тем, когда слышишь и слушаешь — есть много людей, которые слушают и не слышат, а он слышит. Всё связалось, продукт здесь.

Талант ли это больше или работа? Всё вместе», — сказал Мохорич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.