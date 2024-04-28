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Новости дня в хоккее за 28 апреля 2024 года, Металлург продлил контракт с тремя игроками, Светлаков покинул ЦСКА

Чемпион КХЛ сохраняет костяк, ЦСКА и «Салават» простились с игроками. Итоги дня в хоккее
Егор Торишный
Новости дня в хоккее за 28 апреля
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Иван Мирошниченко выпал из состава «Вашингтона», а Петри Контиола стал золотым призёром в Финляндии.

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 28 апреля 2024 года.

«Магнитка» продлила контракты с тремя игроками

Свежеиспечённый обладатель Кубка Гагарина магнитогорский «Металлург» проводит работу по сохранению «золотого» костяка. Уральский клуб продлил контракты с голкипером Никитой Подскребалиным, защитником Артёмом Минулиным, а также с форвардом Даниилом Вовченко.

За свою карьеру Минулин играл за «Стальных Лисов» (МХЛ, 2014/2015), «Свифт Каррент Бронкос» (WHL, 2015-2018), «Зауралье» (ВХЛ, 2019). Всего в КХЛ Артём принял участие в 281 игре и набрал 45 (10+35) очков при показателе полезности «+65».

За «Северсталь» Вовченко в прошедшем сезоне сыграл 10 матчей и набрал 2 (0+2) очка. За «Металлург» на счету нападающего 11 (7+4) очков в 28 матчах регулярки и 7 (3+4) очков в 23 матчах плей-офф.

В активе 25-летнего вратаря девять матчей в регулярном чемпионате, в которых Подскребалин одержал четыре победы при 91,3% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2.88. Всего в КХЛ у голкипера 17 игр и девять побед при 91,9% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2.43.

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Павел Коледов покинул «Салават Юлаев», чтобы перейти в «Авангард»

Защитник Павел Коледов официально покинул «Салават Юлаев». По информации «Чемпионата», он продолжит карьеру в «Авангарде». Контракт с омским клубом будет рассчитан сроком на два года.

29-летний защитник в прошедшем сезоне провёл за «Салават Юлаев» 55 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 11 очков — забросил шесть шайб и отдал пять результативных передач с показателем полезности «+9». В плей-офф на счету игрока обороны шесть матчей и одна результативная передача с показателем полезности «-2».

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ЦСКА простился с Андреем Светлаковым

Пресс-служба ЦСКА опубликовала сообщение, в котором клуб попрощался с нападающим Андреем Светлаковым. Форвард покидает армейский клуб и продолжит карьеру в одном из клубов Восточной конференции.

«Спасибо за игру и самоотверженность, Светлый! Нападающий Андрей Светлаков покидает ЦСКА по окончании срока действия контракта 30 апреля. Форвард является воспитанником армейского клуба. В составе главной команды Светлаков провёл в общей сложности 517 матчей и набрал 197 (76+121) очков.

В составе ЦСКА Светлаков стал трёхкратным обладателем Кубка Гагарина (2019, 2022, 2023) и четырёхкратным чемпионом страны! Хоккейный клуб ЦСКА благодарит Андрея за огромный вклад в победы команды. Это была удивительная история!» — говорится в сообщении пресс-службы армейцев.

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Иван Мирошниченко не сыграет за «Вашингтон» в четвёртом матче серии с «Рейнджерс»

В ночь с 28 на 29 апреля в рамках первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) встретятся команды Восточной конференции «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Соперники будут играть на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» (США). Начало — в 3:00 по московскому времени.

На четвёртый матч серии в состав «столичных» вернутся два основных защитника — Ник Дженсен и Расмус Сандин. Российский нападающий Иван Мирошниченко, у которого в прошлом матче состоялся дебют в плей-офф НХЛ, остался вне заявки на встречу. Об этом сообщает сайт The Hockey News.

Напомним, сейчас «Кэпиталз» уступают в серии 0-3 и находятся в шаге от вылета из розыгрыша Кубка Стэнли. На данный момент они являются единственной командой, играющей в первом раунде, которая не одержала ни одной победы в текущем плей-офф.

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Петри Контиола и другие экс-игроки КХЛ стали чемпионами Финляндии

Клуб «Таппара» в решающем матче финала Финской хоккейной лиги обыграла «Пеликанс» со счётом 3:0 и стала чемпионом страны. Команда из Тампере одержала победу в серии со счётом 4-1. Таким образом, «Таппара» стала чемпионом Финляндии 20-й раз в истории.

В текущем сезоне в составе клуба выступают бывшие игроки Континентальной хоккейной лиги Петри Контиола, Вели-Матти Савинайнен, Вели-Матти Виттасмяки, Валттери Кемиляйнен и Отто Лескинен.

Главный тренер команды — Рикард Грёнборг, работавший в качестве наставника сборной Швеции.

Напомним, Контиола играл в КХЛ с 2009 по 2020 год. Он выступал в составе таких клубов, как «Металлург», «Трактор», «Локомотив» и «Йокерит». Всего на его счету 646 матчей и 395 (141+254) очков.

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