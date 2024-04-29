Панарин в ожидании разборки с Кузнецовым! Все расклады в плей-офф НХЛ

Минувшей ночью за океаном определился первый участник второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги. Им стал победитель регулярного чемпионата «Нью-Йорк Рейнджерс», всухую переигравший «Вашингтон Кэпиталз» (4-0). Примечательно, что последний раз «синерубашечники» брали Кубок Стэнли в 1994 году, когда для начала они также стали обладателем Президентского кубка, после чего всухую прошли первый раунд плей-офф. Сейчас же американская команда следует победной примете и уже находится в ожидании своего следующего соперника по нынешнему плей-офф.

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С кем сыграют «Рейнджерс» во втором раунде?

Кто же им станет? Сначала необходимо напомнить регламент проведения плей-офф НХЛ, который сильно отличается от розыгрыша Кубка Гагарина в КХЛ. В Северной Америке во втором раунде состоятся так называемые «финалы дивизионов». По итогам регулярного чемпионата «Рейнджерс» заняли первое место в Столичном дивизионе, на второй строчке расположилась «Каролина Харрикейнз», а третью позицию застолбил «Нью-Йорк Айлендерс».

На победителя этой пары теперь и выходят «Парни с Бродвея». На данный момент к завоеванию путёвки в следующий раунд гораздо ближе «ураганы», уверенно лидирующие в серии 3-1. Пятый матч в серии «ураганов» и «островитян» состоится 1 мая на домашней площадке «Каролины», начало встречи — в 2:30 мск.

Для срыва ожидаемой разборки между Игорем Шестёркиным и Артемием Панариным с партнёрами и Евгения Кузнецова, Андрея Свечникова и Дмитрия Орлова с их сотоварищами «Айлендерс» нужно совершать чудо и оформлять победный камбэк с 0-3, выигрывая четыре матча подряд. В подобный фантастический сценарий развития событий совершенно не верится.

Как будут образованы другие пары второго раунда

Другую полуфинальную пару в Восточной конференции сформируют представители Атлантического дивизиона. Друг на друга выходят победители пар «Флорида Пантерз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»/«Бостон Брюинз» — «Торонто Мэйпл Лифс». После четырёх сыгранных матчей со счётом 3-1 в сериях лидируют их номинальные фавориты — «Флорида» и «Бостон» — которые и расположились выше в турнирной таблице после гладкой части сезона.

Аналогично будут образованы и пары в Западной конференции, где в следующем раунде сойдутся победители серий «Даллас Старз» (1A) – «Вегас Голден Найтс» (4B)/«Виннипег Джетс» (2A) – «Колорадо Эвеланш» (3A); «Ванкувер Кэнакс» (1B) – «Нэшвилл Предаторз» (4A)/«Эдмонтон Ойлерз» (2B) – «Лос-Анджелес Кингз» (3B).

Здесь ситуация выглядит чуть запутаннее, но вряд ли сенсационнее. Получивший первый посев в конференции «Даллас» после трёх матчей уступает «Вегасу» (1-2), вот только можно ли это назвать хотя бы сюрпризом? Сомнительно, учитывая все расклады перед началом плей-офф. У многих экспертов защищающий чемпионское звание «Вегас» котировался как скрытый фаворит всего розыгрыша Кубка Стэнли. Так оно пока и выходит.

В другой паре «Колорадо» бьёт «Виннипег» (3-1). «Джетс» пока не в состоянии справиться с первой бригадой большинства «лавин», демонстрирующей сумасшедший процент реализации. Американский голкипер Коннор Хеллебайк бьётся изо всех сил, но даже его старания тщетны против Валерия Ничушкина и его партнёров. В другом же квартете «Ванкувер» и «Эдмонтон» синхронно двигаются друг на друга и находятся в шаге от образования пары.

Турнирная сетка Кубка Стэнли на данный момент

Восточная конференция:

«Рейнджерс» — «Каролина»;

«Флорида» — «Бостон».

Западная конференция:

«Колорадо» — «Вегас»;

«Ванкувер» — «Эдмонтон».