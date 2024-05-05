Он побил казавшийся вечным рекорд Кучерова! На ЮЧМ по хоккею доминирует новая суперзвезда

Юниорский чемпионат мира ещё пока не получил и четверти той популярности, что имеет его молодёжный собрат. Во-первых, на МЧМ приезжают уже хорошо раскрученные звёздочки, некоторые из которых уже успевают поиграть в НХЛ. Во-вторых, на ЮЧМ давно и прочно доминируют американцы, поэтому канадцам раскручивать его не так интересно — да и из-за наложения на плей-офф КХЛ они не имеют возможности отправлять идеальную сборную U18.

У России и до отстранения сборной дела на ЮЧМ складывались не идеально: в последний раз наша команда выиграла турнир в 2007-м, и её лучшими бомбардирами были Никита Филатов и Алексей Черепанов. После этого побед не было, с 2012-го по 2016-й была пятилетняя серия без медалей. Однако в этом относительно печальном периоде игрок нашей сборной установил рекорд ЮЧМ — речь о Никите Кучерове, который на турнире 2011-го набрал 21 (11+10) очко в семи матчах. Правда, даже с таким результатом Россия выиграла лишь бронзу, а сам Кучеров спустя полтора месяца на драфте ушёл в концовке второго раунда.

После этого на ЮЧМ успели поиграть все «золотые» мальчики мирового хоккея, и никто на достижение Кучерова не покусился. Дважды к нему на расстояние одного очка подбирались американцы, но Джек Хьюз и Уилл Смит всё-таки не дотянулись. А вот Джеймс Хагенс смог — центрфорвард сборной США набрал 22 (9+13) очка за шесть матчей, побив рекорд с запасом — и в сегодняшнем финале с Канадой он может не только выиграть титул, но и обеспечить отрыв от будущих преследователей. Откуда Джеймс вообще взялся?

Джеймс Хагенс (в центре) Фото: iihf.com

Сперва стоит отметить, что Джеймс не сможет составить конкуренцию Маклину Селебрини, Ивану Демидову и прочим уважаемым юниорам на драфте этого года — он родился в ноябре и будет выбран на церемонии-2025. Ещё до своего выступления на ЮЧМ Хагенс возглавлял большинство самых уважаемых рейтингов драфта — и по версии Крэйга Баттона из TSN, и Кори Пронмэна из The Athletic, и его коллеги по сайту Скотта Уилера. Прогнозы за год до драфта могут быть делом неблагодарным, но рекорд Хагенса сейчас цементирует его первую позицию в рейтингах минимум до следующего МЧМ.

Хагенс родился на нью-йоркском Лонг-Айленде — и легко угадать, за какую команду он болел в детстве. «Я рос, наблюдая за игрой Патрика Кейна и Джона Тавареса. Таварес был частью моих любимых «Айлендерс», но затем решил перейти в «Торонто». Этот трансфер до сих пор немного ранит меня, но я всё равно его обожаю! Конечно же, нельзя не отметить Мэтта Барзала», — рассказал Хагенс в интервью сайту ИИХФ. Казалось бы, Барзал совсем недавно начал играть за «Айлс», но Джеймсу в тот момент было лишь девять лет.

Впервые о Хагенсе стали серьёзно говорить год назад, когда он побил бомбардирский рекорд на Мировом хоккейном вызове — турнире для игроков меньше 17 лет. Удивительно было то, что второе место после Джеймса занял его партнёр по звену Коул Эйзерман, который котируется как претендент на топ-10 или даже топ-5 на этом драфте. Скауты сравнивали их со связкой Джека Хьюза и Коула Кофилда, которая пять лет назад тоже доминировала на юниорском уровне, но сразу отмечали, что мозг этой связки — именно Хагенс, который является более универсальным игроком.

В декабре Хагенс занимался в лагере сборной США перед МЧМ, получил массу хвалебных слов, но в финальный состав так и не попал: неудивительно, слишком уж мощную команду по именам собрали американцы в этом году. Зато сложно представить себе вариант, при котором Джеймс не будет лидером звёздно-полосатой молодёжки в следующем году — только если случится травма. Уже в прошлом сентябре Хагенс подтвердил, что поступит в команду Бостонского колледжа, одного из грандов NCAA.

Что говорят о Джеймсе тренеры и журналисты? «Его видение площадки и хоккейный интеллект делают Хагенса особенным игроком. Катание Джеймса выделяется ещё сильнее — причём не только по его году, но вообще в хоккейном мире. При этом он играет ответственно как в атаке, так и в обороне. Это парень, которому я могу доверять в любой ситуации», — рассказывает нынешний тренер «Рейнджерс» Дэн Мьюз, работавший с Хагенсом в юниорской сборной ещё в 2023-м.

Джеймс Хагенс Фото: iihf.com

«Ключевые качества его игры — катание и созидание моментов. Хагенс так непринуждённо выглядит на коньках, что любое его движение кажется лёгким. Он превосходно находит пространство для передачи даже под давлением, а на свободном льду смотрится даже лучше. При этом Джеймс хитёр, не стесняется принимать смелые решения. Несмотря на то что его рост — пока лишь 178 см, он обладает хорошими физическими данными, благодаря которым его нелегко оттеснить от шайбы. Он не устаёт на протяжении игры и не позволяет себе выпадать в отдельных сменах», — Скотт Уилер из The Athletic создаёт портрет почти что идеального хоккеиста.

Давайте для сравнения посмотрим на путь Кучерова и Хагенса по тем матчам, которые они провели на своих рекордных турнирах:

Кучеров Хагенс гр Словакия 4 (2+2) Словакия 4 (2+2) гр Германия 4 (1+3) Норвегия 3 (1+2) гр США 2 (2+0) Латвия 3 (1+2) гр Швейцария 5 (3+2) Финляндия 6 (3+3) 1/4 Финляндия 2 (1+1) Швейцария 3 (2+1) 1/2 Швеция 1 (0+1) Словакия 3 (0+3) 3М/Ф Канада 3 (2+1) Канада ?

Конечно, выделяются здесь шесть очков в игре с финнами, которые ещё и проводят домашний ЮЧМ — но получили от американцев сразу девять шайб (4:9). Хагенс в этой игре показал ещё и свой мощный бросок, который делает его максимально разноплановым игроком в чужой зоне, а в одном из эпизодов исполнил спинораму на своего партнёра по звену Тедди Стигу. На этом ЮЧМ тренеры развели Хагенса и Эйзермана, однако и Стига в звене со звёздным партнёром набирает по два очка за игру — а осенью он поедет вместе с Хагенсом в Бостонский колледж.

Самое очевидное сравнение для стиля Хагенса — это Джек Хьюз. Они похожи даже наличием старшего брата-защитника, и Майклу Хагенсу тоже пророчат попадание в НХЛ. Хотя Хьюз котировался повыше пять лет назад, наблюдатели справедливо отмечают, что и партнёры по команде у него были посильнее: Джек периодически играл и с Мэттом Болди, и с Тревором Зеграсом. Хагенс порой вынужден был тащить команду на себе. Нынешний тренер сборной Ник Фор соглашается с тем, что какие-то черты игры Хагенса напоминают ему Хьюза — но игрок напоминает ему и Логана Кули из «Юты». «Через несколько лет уже других игроков будут сравнивать с Хагенсом», — уверенно говорил Фор.