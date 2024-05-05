Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Кто такой Джеймс Хагенс, кто побил рекорд Кучерова на ЮЧМ, фаворит драфта НХЛ 2025

Он побил казавшийся вечным рекорд Кучерова! На ЮЧМ по хоккею доминирует новая суперзвезда
Родион Власов
Хагенс побил казавшийся вечным рекорд Кучерова!
Аудио-версия:
Комментарии
Джеймс Хагенс уже сейчас называется фаворитом драфта НХЛ следующего года и получает сравнения с Джеком Хьюзом.

Юниорский чемпионат мира ещё пока не получил и четверти той популярности, что имеет его молодёжный собрат. Во-первых, на МЧМ приезжают уже хорошо раскрученные звёздочки, некоторые из которых уже успевают поиграть в НХЛ. Во-вторых, на ЮЧМ давно и прочно доминируют американцы, поэтому канадцам раскручивать его не так интересно — да и из-за наложения на плей-офф КХЛ они не имеют возможности отправлять идеальную сборную U18.

У России и до отстранения сборной дела на ЮЧМ складывались не идеально: в последний раз наша команда выиграла турнир в 2007-м, и её лучшими бомбардирами были Никита Филатов и Алексей Черепанов. После этого побед не было, с 2012-го по 2016-й была пятилетняя серия без медалей. Однако в этом относительно печальном периоде игрок нашей сборной установил рекорд ЮЧМ — речь о Никите Кучерове, который на турнире 2011-го набрал 21 (11+10) очко в семи матчах. Правда, даже с таким результатом Россия выиграла лишь бронзу, а сам Кучеров спустя полтора месяца на драфте ушёл в концовке второго раунда.

Почему Никиту проглядели на драфте:
«Он русский и часто равнодушен к игре». Как мимо Кучерова прошли 29 клубов на драфте НХЛ
«Он русский и часто равнодушен к игре». Как мимо Кучерова прошли 29 клубов на драфте НХЛ

После этого на ЮЧМ успели поиграть все «золотые» мальчики мирового хоккея, и никто на достижение Кучерова не покусился. Дважды к нему на расстояние одного очка подбирались американцы, но Джек Хьюз и Уилл Смит всё-таки не дотянулись. А вот Джеймс Хагенс смог — центрфорвард сборной США набрал 22 (9+13) очка за шесть матчей, побив рекорд с запасом — и в сегодняшнем финале с Канадой он может не только выиграть титул, но и обеспечить отрыв от будущих преследователей. Откуда Джеймс вообще взялся?

Джеймс Хагенс (в центре)

Джеймс Хагенс (в центре)

Фото: iihf.com

Сперва стоит отметить, что Джеймс не сможет составить конкуренцию Маклину Селебрини, Ивану Демидову и прочим уважаемым юниорам на драфте этого года — он родился в ноябре и будет выбран на церемонии-2025. Ещё до своего выступления на ЮЧМ Хагенс возглавлял большинство самых уважаемых рейтингов драфта — и по версии Крэйга Баттона из TSN, и Кори Пронмэна из The Athletic, и его коллеги по сайту Скотта Уилера. Прогнозы за год до драфта могут быть делом неблагодарным, но рекорд Хагенса сейчас цементирует его первую позицию в рейтингах минимум до следующего МЧМ.

Хагенс родился на нью-йоркском Лонг-Айленде — и легко угадать, за какую команду он болел в детстве. «Я рос, наблюдая за игрой Патрика Кейна и Джона Тавареса. Таварес был частью моих любимых «Айлендерс», но затем решил перейти в «Торонто». Этот трансфер до сих пор немного ранит меня, но я всё равно его обожаю! Конечно же, нельзя не отметить Мэтта Барзала», — рассказал Хагенс в интервью сайту ИИХФ. Казалось бы, Барзал совсем недавно начал играть за «Айлс», но Джеймсу в тот момент было лишь девять лет.

Впервые о Хагенсе стали серьёзно говорить год назад, когда он побил бомбардирский рекорд на Мировом хоккейном вызове — турнире для игроков меньше 17 лет. Удивительно было то, что второе место после Джеймса занял его партнёр по звену Коул Эйзерман, который котируется как претендент на топ-10 или даже топ-5 на этом драфте. Скауты сравнивали их со связкой Джека Хьюза и Коула Кофилда, которая пять лет назад тоже доминировала на юниорском уровне, но сразу отмечали, что мозг этой связки — именно Хагенс, который является более универсальным игроком.

В декабре Хагенс занимался в лагере сборной США перед МЧМ, получил массу хвалебных слов, но в финальный состав так и не попал: неудивительно, слишком уж мощную команду по именам собрали американцы в этом году. Зато сложно представить себе вариант, при котором Джеймс не будет лидером звёздно-полосатой молодёжки в следующем году — только если случится травма. Уже в прошлом сентябре Хагенс подтвердил, что поступит в команду Бостонского колледжа, одного из грандов NCAA.

Что говорят о Джеймсе тренеры и журналисты? «Его видение площадки и хоккейный интеллект делают Хагенса особенным игроком. Катание Джеймса выделяется ещё сильнее — причём не только по его году, но вообще в хоккейном мире. При этом он играет ответственно как в атаке, так и в обороне. Это парень, которому я могу доверять в любой ситуации», — рассказывает нынешний тренер «Рейнджерс» Дэн Мьюз, работавший с Хагенсом в юниорской сборной ещё в 2023-м.

Джеймс Хагенс

Джеймс Хагенс

Фото: iihf.com

«Ключевые качества его игры — катание и созидание моментов. Хагенс так непринуждённо выглядит на коньках, что любое его движение кажется лёгким. Он превосходно находит пространство для передачи даже под давлением, а на свободном льду смотрится даже лучше. При этом Джеймс хитёр, не стесняется принимать смелые решения. Несмотря на то что его рост — пока лишь 178 см, он обладает хорошими физическими данными, благодаря которым его нелегко оттеснить от шайбы. Он не устаёт на протяжении игры и не позволяет себе выпадать в отдельных сменах», — Скотт Уилер из The Athletic создаёт портрет почти что идеального хоккеиста.

Давайте для сравнения посмотрим на путь Кучерова и Хагенса по тем матчам, которые они провели на своих рекордных турнирах:

КучеровХагенс
грСловакия4 (2+2)Словакия4 (2+2)
грГермания4 (1+3)Норвегия3 (1+2)
грСША2 (2+0)Латвия3 (1+2)
грШвейцария5 (3+2)Финляндия6 (3+3)
1/4Финляндия2 (1+1)Швейцария3 (2+1)
1/2Швеция1 (0+1)Словакия3 (0+3)
3М/ФКанада3 (2+1)Канада?

Конечно, выделяются здесь шесть очков в игре с финнами, которые ещё и проводят домашний ЮЧМ — но получили от американцев сразу девять шайб (4:9). Хагенс в этой игре показал ещё и свой мощный бросок, который делает его максимально разноплановым игроком в чужой зоне, а в одном из эпизодов исполнил спинораму на своего партнёра по звену Тедди Стигу. На этом ЮЧМ тренеры развели Хагенса и Эйзермана, однако и Стига в звене со звёздным партнёром набирает по два очка за игру — а осенью он поедет вместе с Хагенсом в Бостонский колледж.

Самое очевидное сравнение для стиля Хагенса — это Джек Хьюз. Они похожи даже наличием старшего брата-защитника, и Майклу Хагенсу тоже пророчат попадание в НХЛ. Хотя Хьюз котировался повыше пять лет назад, наблюдатели справедливо отмечают, что и партнёры по команде у него были посильнее: Джек периодически играл и с Мэттом Болди, и с Тревором Зеграсом. Хагенс порой вынужден был тащить команду на себе. Нынешний тренер сборной Ник Фор соглашается с тем, что какие-то черты игры Хагенса напоминают ему Хьюза — но игрок напоминает ему и Логана Кули из «Юты». «Через несколько лет уже других игроков будут сравнивать с Хагенсом», — уверенно говорил Фор.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android