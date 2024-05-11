Задоров сделал это снова! Защитник забил с невозможного угла и установил рекорд в НХЛ

Третий и пятый раунд драфта – вот та небольшая цена, которую «Ванкувер» заплатил за Никиту Задорова в ноябре. Знали бы они, каким монстром он окажется для них через полгода в плей-офф!

Защитник, который построил свою репутацию в НХЛ на жёсткой игре и мощных силовых, в последние годы всё больше раскрывает свой атакующий потенциал. Вспомнить хотя бы 14 голов в прошлом сезоне, сдобренные хет-триком в последнем матче регулярки. Но вряд ли кто-то ожидал, что в этом плей-офф Задорова прорвёт по-крупному!

За 75 матчей регулярного сезона Никита забил шесть голов – нормальный, средний результат для защитника, чьё имя не Кейл Макар или Куинн Хьюз. За восемь матчей в этом плей-офф у Никиты уже четыре гола!

«Ванкувер», хоть и выиграл Тихоокеанский дивизион, фаворитом серии с «Эдмонтоном» не являлся. Забивают они мало, в первом раунде с «Нэшвиллом» мучились, а основной вратарь команды вылетел с травмой ещё на старте плей-офф. Но результат всё равно определяется на льду, и в первом матче «косатки» совершили нереальный камбэк с 1:4 в третьем периоде и повели в серии. Более того, они оставили Коннора Макдэвида даже без бросков по воротам, что в его карьере в плей-офф случилось впервые.

На второй матч восстановился второй голкипер «Ванкувера» Кейси Десмит, но Рик Токкет не стал менять коней на переправе. Латвийский новичок Артур Шилов уже успел доказать, что готов не просто к НХЛ, а рубиться и выручать команду в самой ответственной части сезона. «Артур держал нас в игре. Вратари не всегда играют идеально, но, думаю, Шилов – хороший выбор на матч, хотя в старте легко можно было выпускать и Кейси Десмита», — так объяснил тренер своё решение.

У «косаток» неожиданно заработало большинство, хотя в этом плей-офф они являются одной из худших команд по реализации лишнего. Сегодня они использовали первую же попытку, открыв счёт на пятой минуте игры. Долго удерживать преимущество они не смогли – на 11-й минуте сработало уже лучшее большинство НХЛ, и Леон Драйзайтль расстрелял Шилова в упор.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

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Следующие голы также пришлись на неполные, но уже равные составы. Хёгландер и Райан на старте второго периода одновременно схватили по две минуты, и команды обменялись заброшенными шайбами в формате «четыре на четыре», а незадолго до второго перерыва слово взял Задоров. Он бросил верхом с невозможного, почти нулевого угла, практически один в один повторив свой гол из серии с «Нэшвиллом»!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Никита стал первым защитником в истории «Ванкувера», который забил четыре гола в восьми матчах со старта плей-офф. Более того, за полторы серии он вышел на четвёртое место в истории клуба по голам среди защитников в одном розыгрыше Кубка Стэнли. Рекорд принадлежит Эду Жовановски (семь голов в 2003 году), на второй месте Джефф Браун (шесть голов в 1994-м), третью строчку занимает Кевин Биекса (пять голов в 2011-м).

Прямо сейчас Задоров – лучший снайпер НХЛ среди защитников! Сегодняшняя шайба позволила ему опередить Макара, Хейсканена, Монтура и Моррисси. Акции Задорова, который 1 июля должен стать неограниченно свободным агентом, с каждым матчем растут, как на дрожжах.

Но играть оставалось ещё больше 20 минут, и не стоило рассчитывать, что «Ванкувер» будет бесконечно сдерживать Макдэвида. К двум передачам за первые 40 минут капитан «нефтяников» добавил красивый гол с выхода один на один в третьем периоде.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Основного времени на разборки не хватило, и матч перешёл в овертайм. В этом плей-офф НХЛ они обычно получаются короткими, и сегодня всё тоже закончилось на исходе пятой минуты. Эван Бушар набросил на ворота, и шайба после рикошета от конька защитника «Ванкувера» отскочила в сетку. Счёт в серии – 1-1.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.