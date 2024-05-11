Подвиги 40-летнего ветерана и дежавю для сборной Словакии. Итоги первого дня ЧМ по хоккею

10 мая состоялся первый игровой день чемпионата мира по хоккею — 2024. Подводим итоги четырёх прошедших в нём матчей.
Предыдущая встреча этих сборных два года назад получилась далеко не такой результативной, как вчера. Однако у этих матчей есть одна общая любопытная деталь — в обоих случаях автором победной шайбы становился нападающий немецкой команды Леонард Пфёдерль. Такое вот дежавю. К этому голу он добавил ещё два ассиста, а голкипер словаков Станислав Шкорванек, неплохо проведший предыдущий ЧМ, начал турнир крайне неудачно, пропустив пять шайб с 21 броска. Несмотря на то что больше работать пришлось его визави Филиппу Грубаэру, именно Германия забирает три очка.
Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном YouTube-канале ИИХФ.
Какой же красавчик Патрик Торесен! 40-летний нападающий в первом за пять лет матче в рамках чемпионатов мира провёл на льду почти 21 минуту, закончил с нулевым показателем полезности встречу, в которой его команда проиграла с отставанием в три шайбы, а также поучаствовал в обоих голах норвежской сборной, отдав два голевых паса. Но более мастеровитая Швейцария была гораздо сильнее и одержала заслуженную победу, забросив скандинавам пять раз — подвигов Торесена оказалось недостаточно.
Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном YouTube-канале ИИХФ.
Первый же игровой день столкнул в очной встрече одних из главных фаворитов на золотые медали первенства. К старту чемпионата «Тре Крунур» оказались готовы чуть лучше, нежели американцы — «звёздно-полосатые» провели всю игру в качестве догоняющих, но так и не догнавших соперника. Преимущество шведов было минимальным до последней минуты основного времени, на которой в уже пустые ворота США влетели ещё две шайбы.
Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном YouTube-канале ИИХФ.
Среди результативных и ярких смотрибельных матчей первого игрового дня эта встреча заметно выделялась — здесь такой яркости не получилось. Обе команды на протяжении 65 минут основного и дополнительного времени безуспешно пытались подобрать ключи к воротам друг друга, но до самой серии послематчевых бросков сделать этого не получилось ни у тех, ни у других. Финны же покинули лёд, так и не распечатав Лукаша Достала — Суоми не преуспели даже в реализации буллитов, а вот чехи дважды смогли переиграть Харри Сятери и добыть победу.
Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном YouTube-канале ИИХФ.
Матчи 11 мая
- 11 мая 2024
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