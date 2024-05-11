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Итоги дня на чемпионате мира по хоккею 10 мая 2024 года, расписание, результаты, обзор, видео голов

Подвиги 40-летнего ветерана и дежавю для сборной Словакии. Итоги первого дня ЧМ по хоккею
Денис Лутченко
Итоги дня на чемпионате мира по хоккею
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Чехи засушили Финляндию, шведы выиграли первый топ-матч турнира.

10 мая состоялся первый игровой день чемпионата мира по хоккею — 2024. Подводим итоги четырёх прошедших в нём матчей.

ЧМ-2024 . Группа B
10 мая 2024, пятница. 17:20 МСК
Словакия
Окончен
4 : 6
Германия
0:1 Кагун (Эхлиз, Пфёдерль) – 29:46 (pp)     0:2 Мюллер (Михаэлис, Туоми) – 32:31 (pp)     1:2 Гривик (Цегларик, Слафковски) – 36:06     2:2 Фехервари (Поспишил) – 38:09     2:3 Кельбле – 39:31     2:4 Михаэлис (Пфёдерль, Эхлиз) – 44:27     3:4 Гудачек (Слафковски, Гривик) – 54:13     3:5 Пфёдерль (Эхлиз, Мюллер) – 56:02     3:6 Эдер – 58:55 (en)     4:6 Сукель (Келемен, Регенда) – 59:45    

Предыдущая встреча этих сборных два года назад получилась далеко не такой результативной, как вчера. Однако у этих матчей есть одна общая любопытная деталь — в обоих случаях автором победной шайбы становился нападающий немецкой команды Леонард Пфёдерль. Такое вот дежавю. К этому голу он добавил ещё два ассиста, а голкипер словаков Станислав Шкорванек, неплохо проведший предыдущий ЧМ, начал турнир крайне неудачно, пропустив пять шайб с 21 броска. Несмотря на то что больше работать пришлось его визави Филиппу Грубаэру, именно Германия забирает три очка.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном YouTube-канале ИИХФ.

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ЧМ-2024 . Группа A
10 мая 2024, пятница. 17:20 МСК
Швейцария
Окончен
5 : 2
Норвегия
1:0 Андригетто (Нидеррайтер, Лёффель) – 11:04     1:1 Викингстад (Торесен, Йоханнесен) – 14:53     2:1 Лёффель (Зигенталер, Егер) – 24:12     3:1 Зентелер (Йози, Симьон) – 28:09     4:1 Шерве (Хас) – 33:30     5:1 Нидеррайтер (Амбюль, Курашев) – 51:56 (pp)     5:2 Брандсегг-Нюгор (Торесен, Цуккарелло) – 58:56 (pp)    

Какой же красавчик Патрик Торесен! 40-летний нападающий в первом за пять лет матче в рамках чемпионатов мира провёл на льду почти 21 минуту, закончил с нулевым показателем полезности встречу, в которой его команда проиграла с отставанием в три шайбы, а также поучаствовал в обоих голах норвежской сборной, отдав два голевых паса. Но более мастеровитая Швейцария была гораздо сильнее и одержала заслуженную победу, забросив скандинавам пять раз — подвигов Торесена оказалось недостаточно.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном YouTube-канале ИИХФ.

ЧМ-2024 . Группа B
10 мая 2024, пятница. 21:20 МСК
Швеция
Окончен
5 : 2
США
1:0 Эрикссон Эк (Хед, Юханссон) – 08:20     2:0 Рэймонд (Хедман, Эрикссон Эк) – 23:45     2:1 Веренски (Джонс, Болди) – 32:32     3:1 Юханссон (Хольмберг, Петтерссон) – 36:39     3:2 Нельсон (Годро, Власик) – 43:43     4:2 Хедман (Хольмберг, Кемпе) – 59:01 (en)     5:2 Эрикссон Эк (Фрёден) – 59:54 (en)    

Первый же игровой день столкнул в очной встрече одних из главных фаворитов на золотые медали первенства. К старту чемпионата «Тре Крунур» оказались готовы чуть лучше, нежели американцы — «звёздно-полосатые» провели всю игру в качестве догоняющих, но так и не догнавших соперника. Преимущество шведов было минимальным до последней минуты основного времени, на которой в уже пустые ворота США влетели ещё две шайбы.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном YouTube-канале ИИХФ.

ЧМ-2024 . Группа A
10 мая 2024, пятница. 21:20 МСК
Чехия
Окончен
1 : 0
Б
Финляндия
1:0 Каше – 65:00    

Среди результативных и ярких смотрибельных матчей первого игрового дня эта встреча заметно выделялась — здесь такой яркости не получилось. Обе команды на протяжении 65 минут основного и дополнительного времени безуспешно пытались подобрать ключи к воротам друг друга, но до самой серии послематчевых бросков сделать этого не получилось ни у тех, ни у других. Финны же покинули лёд, так и не распечатав Лукаша Достала — Суоми не преуспели даже в реализации буллитов, а вот чехи дважды смогли переиграть Харри Сятери и добыть победу.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном YouTube-канале ИИХФ.

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ЧМ-2024 . Группа B
11 мая 2024, суббота. 13:20 МСК
Франция
Не начался
Казахстан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2024 . Группа A
11 мая 2024, суббота. 13:20 МСК
Великобритания
Не начался
Канада
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2024 . Группа B
11 мая 2024, суббота. 17:20 МСК
Польша
Не начался
Латвия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2024 . Группа A
11 мая 2024, суббота. 17:20 МСК
Австрия
Не начался
Дания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2024 . Группа A
11 мая 2024, суббота. 21:20 МСК
Норвегия
Не начался
Чехия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2024 . Группа B
11 мая 2024, суббота. 21:20 МСК
США
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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