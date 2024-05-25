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Швеция не может выйти в финал чемпионата мира с 2018 года

Швеция не может выйти в финал чемпионата мира с 2018 года
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В Праге на «О2 Арене» завершился первый полуфинальный матч чемпионата мира — 2024, в котором сборная Чехии нанесла крупное поражение команде Швеции (7:3).

ЧМ-2024 . 1/2 финала
25 мая 2024, суббота. 15:20 МСК
Швеция
Окончен
3 : 7
Чехия
1:0 Юханссон – 03:39     1:1 Кубалик (Нечас, Кундратек) – 07:48     2:1 Петтерссон (Кемпе, Эрикссон Эк) – 08:08     2:2 Кемпф (Нечас) – 09:37     2:3 Каше (Седлак) – 26:05     2:4 Нечас (Кубалик, Кемпф) – 26:21     2:5 Кубалик (Кемпны, Нечас) – 29:03     3:5 Эрикссон Эк (Рэймонд, Далин) – 35:30 (pp)     3:6 Седлак (Каше) – 45:40     3:7 Седлак – 53:42    

Таким образом, скандинавская команда не может выйти в финал на последних пяти подряд взрослых чемпионатах мира. В последний раз «Тре Крунур» принимали участие в главном матче мировых первенств в 2018 году, когда выиграли золото (в 2020 году чемпионат мира не проводился из-за пандемии COVID-19).

Напомним, групповой этап нынешнего чемпионата мира шведская команда прошла без потери очков.

В матче за третье место шведы встретятся с неудачником второго полуфинала, в котором сыграют команды Канады и Швейцарии.

Чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит с 10 по 26 мая в двух чешских городах — Праге и Остраве.

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