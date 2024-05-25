Швеция не может выйти в финал чемпионата мира с 2018 года

В Праге на «О2 Арене» завершился первый полуфинальный матч чемпионата мира — 2024, в котором сборная Чехии нанесла крупное поражение команде Швеции (7:3).

Таким образом, скандинавская команда не может выйти в финал на последних пяти подряд взрослых чемпионатах мира. В последний раз «Тре Крунур» принимали участие в главном матче мировых первенств в 2018 году, когда выиграли золото (в 2020 году чемпионат мира не проводился из-за пандемии COVID-19).

Напомним, групповой этап нынешнего чемпионата мира шведская команда прошла без потери очков.

В матче за третье место шведы встретятся с неудачником второго полуфинала, в котором сыграют команды Канады и Швейцарии.

Чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит с 10 по 26 мая в двух чешских городах — Праге и Остраве.

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