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Сборная Швейцарии сенсационно обыграла Канаду и в четвёртый раз в истории вышла в финал ЧМ

Сборная Швейцарии сенсационно обыграла Канаду и в четвёртый раз в истории вышла в финал ЧМ
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В Праге на «О2 Арене» завершился полуфинальный матч чемпионата мира — 2024, в котором сборная Швейцарии нанесла поражение команде Канады со счётом 3:2 Б.

ЧМ-2024 . 1/2 финала
25 мая 2024, суббота. 19:20 МСК
Канада
Окончен
2 : 3
Б
Швейцария
0:1 Фиала (Лёффель, Андригетто) – 15:06 (pp)     0:2 Нидеррайтер (Йози, Фиала) – 17:16 (pp)     1:2 Танев (Целльвегер, Дюбуа) – 34:07     2:2 Таварес (Бедард, Пауэр) – 57:53 (pp)     2:3 Андригетто – 70:00    

В составе победителей шайбы забросили Кевин Фиала и Нино Нидеррайтер. В буллитной серии точными бросками отметились всё тот же Фиала и Свен Андригетто.

У североамериканцев голами отметились Брэндон Танев и Джон Таварес.

Таким образом, швейцарцы вышли в финал чемпионата мира, в котором завтра, 26 мая, сыграют с хозяйкой турнира сборной Чехии, которая ранее в своём полуфинале уверенно обыграла команду Швеции со счётом 7:3. Также в этот день будут разыграны бронзовые медали, за которые поспорят Канада и Швеция.

Чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит с 10 по 26 мая в двух чешских городах — Праге и Остраве.

Последняя игра России на ЧМ по хоккею:

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