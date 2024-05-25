На «ЦСКА Арене» прошёл выпускной Хоккейной школы

Сегодня, 25 мая, на «ЦСКА Арене» состоялся выпускной вечер и торжественное закрытие сезона-2023/2024 в Хоккейной школе ЦСКА. Хоккеисты всех возрастов и их тренеры были награждены кубками и медалями, завоёванными в сезоне, а также памятными подарками от клуба. Выпускники школы, игроки 2007 года рождения, также получили свидетельства о её окончании.

В торжественной церемонии приняли участие президент ПХК ЦСКА Игорь Есмантович, директор ХШ ЦСКА Алексей Деев, член наблюдательного совета ЦСКА Сергей Фёдоров, а также трехкратные обладатели Кубка Гагарина – капитан ЦСКА Никита Нестеров и выпускник армейской школы Павел Карнаухов.

Фото: Пресс-служба ХК ЦСКА

Фото: Пресс-служба ХК ЦСКА

Во время церемонии директору Хоккейной школы ЦСКА Алексею Дееву и капитанам команд 2007–2012 года рождения был торжественно вручён Кубок победителей общешкольного зачёта города Москвы.

Несколько хоккеистов 2007 года уже подписали профессиональные контракты с ЦСКА и в следующем сезоне сыграют в Молодёжной хоккейной лиге. Среди них Пётр Андреянов, Иван Юкин, Сергей Родионов, Богдан Пестрецов, Евгений Адамов, Тимофей Калинин, Кирилл Дубровин, Никита Есипов и Алексей Филиппов.

«Каждый раз, когда выхожу на лёд на торжественных церемониях, возникает чувство гордости, когда вижу красно-сине-белый цвет российского флага и нашего клуба. В новой истории ЦСКА начиная с 2012 года, когда Роснефть взяла под крыло армейский клуб, наша школа в 10-раз выигрывает первенство города Москвы. Каждый раз становится всё сложнее, школы других городов и клубов усиливаются, растёт хоккейное мастерство, улучшается подготовка. Но наши ребята и тренеры в который раз говорят своими успехами – они лучшие! Понимаю, что не все станут профессиональными спортсменами. Но знаю, что мы в ЦСКА воспитываем настоящих мужчин и граждан нашей России. От всей души поздравляю выпускников. Ребята вступают во взрослую жизнь. Понимаю, как им будет тяжело, у них впереди – профессиональные контракты и институты. Прошу родителей помочь ребятам и поддержать их!

Отмечу команду 2009 года рождения – Спартакиада, первенство Москвы. И вот победа команды в чемпионате России! Молодцы!» — приводит слова Есмантовича пресс-служба ЦСКА.

«В нашем клубе всегда ставят перед собой самые высокие задачи. И, чтобы их выполнять, нужно хорошо отдохнуть! Вам всем прекрасного лета! ЦСКА, вперёд!» — добавил Фёдоров.

Напомним, в завершившемся сезоне ЦСКА вылетел в первом раунде Кубка Гагарина, уступив в серии ярославскому «Локомотиву» (1-4).