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Швейцария выигрывает у Канады после двух периодов полуфинального матча ЧМ-2024 — 2:1

В эти минуты в Праге на «О2 Арене» проходит полуфинальный матч чемпионата мира — 2024, в котором встречаются сборные Канады и Швейцарии. На данный момент позади два периода, счёт 2:1 в пользу швейцарцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Отметим, что после первого периода европейцы вели со счётом 2:0. Во второй двадцатиминутке отставание сократил Брэндон Танев.

В четвертьфинале сборная Канады обыграла Словакию со счётом 6:3. Швейцарская сборная в 1/4 финала оказалась сильнее Германии со счётом 3:1.

Напомним, матч за третье место и финал чемпионата мира будут сыграны 26 мая на «O2 Арене» вместимостью более 17 тыс. зрителей в чешской Праге.

Отметим, что сборная России не была допущена Международной федерацией хоккея (ИИХФ) к участию в первенстве. Действующим победителем чемпионата мира по хоккею является сборная Канады.

Последняя игра России на ЧМ по хоккею: