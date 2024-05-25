Главный тренер сборной Швеции потроллил финнов после крупного поражения от Чехии

Главный тренер сборной Швеции Сэм Халлам, после сегодняшнего поражения своей команды в полуфинале чемпионата мира от команды Чехии (3:7), заявил, что не станет обвинять в этой неудаче арбитров, в отличие от наставника сборной Финляндии Юкки Ялонена, посетовавшего на судейский фактор после поражения от шведов в четвертьфинальной встрече (1:2 ОТ).

«Я не собираюсь стоять здесь, как тренер другой команды в четверг, и говорить, что это причина всего», — приводит слова Халлама Iltalehti.

Cкандинавская команда не может выйти в финал на последних пяти подряд взрослых чемпионатах мира. В последний раз «Тре Крунур» принимали участие в главном матче мировых первенств в 2018 году, когда выиграли золото (в 2020 году чемпионат мира не проводился из-за пандемии COVID-19).

В матче за третье место шведы встретятся со сборной Канады, которая в своём полуфинале уступила команде Швейцарии (2:3 Б).

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