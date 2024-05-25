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Главный тренер сборной Швеции потроллил финнов после крупного поражения от Чехии

Главный тренер сборной Швеции потроллил финнов после крупного поражения от Чехии
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Главный тренер сборной Швеции Сэм Халлам, после сегодняшнего поражения своей команды в полуфинале чемпионата мира от команды Чехии (3:7), заявил, что не станет обвинять в этой неудаче арбитров, в отличие от наставника сборной Финляндии Юкки Ялонена, посетовавшего на судейский фактор после поражения от шведов в четвертьфинальной встрече (1:2 ОТ).

«Я не собираюсь стоять здесь, как тренер другой команды в четверг, и говорить, что это причина всего», — приводит слова Халлама Iltalehti.

Cкандинавская команда не может выйти в финал на последних пяти подряд взрослых чемпионатах мира. В последний раз «Тре Крунур» принимали участие в главном матче мировых первенств в 2018 году, когда выиграли золото (в 2020 году чемпионат мира не проводился из-за пандемии COVID-19).

В матче за третье место шведы встретятся со сборной Канады, которая в своём полуфинале уступила команде Швейцарии (2:3 Б).

ЧМ-2024 . 1/2 финала
25 мая 2024, суббота. 15:20 МСК
Швеция
Окончен
3 : 7
Чехия
1:0 Юханссон – 03:39     1:1 Кубалик (Нечас, Кундратек) – 07:48     2:1 Петтерссон (Кемпе, Эрикссон Эк) – 08:08     2:2 Кемпф (Нечас) – 09:37     2:3 Каше (Седлак) – 26:05     2:4 Нечас (Кубалик, Кемпф) – 26:21     2:5 Кубалик (Кемпны, Нечас) – 29:03     3:5 Эрикссон Эк (Рэймонд, Далин) – 35:30 (pp)     3:6 Седлак (Каше) – 45:40     3:7 Седлак – 53:42    
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