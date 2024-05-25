Главный тренер сборной Швеции потроллил финнов после крупного поражения от Чехии

Главный тренер сборной Швеции Сэм Халлам, после сегодняшнего поражения своей команды в полуфинале чемпионата мира от команды Чехии (3:7), заявил, что не станет обвинять в этой неудаче арбитров, в отличие от наставника сборной Финляндии Юкки Ялонена, посетовавшего на судейский фактор после поражения от шведов в четвертьфинальной встрече (1:2 ОТ).
«Я не собираюсь стоять здесь, как тренер другой команды в четверг, и говорить, что это причина всего», — приводит слова Халлама Iltalehti.
Cкандинавская команда не может выйти в финал на последних пяти подряд взрослых чемпионатах мира. В последний раз «Тре Крунур» принимали участие в главном матче мировых первенств в 2018 году, когда выиграли золото (в 2020 году чемпионат мира не проводился из-за пандемии COVID-19).
В матче за третье место шведы встретятся со сборной Канады, которая в своём полуфинале уступила команде Швейцарии (2:3 Б).
Самый разгромный счёт в истории хоккея с шайбой:
- 25 мая 2024
-
23:20
-
22:59
-
22:31
-
22:23
-
22:09
-
21:44
-
21:17
-
21:00
-
20:57
-
20:54
-
20:17
-
20:06
-
19:41
-
19:27
-
19:11
-
18:48
-
18:22
-
18:01
-
17:51
-
17:20
-
17:03
-
16:45
-
16:39
-
16:20
-
16:15
-
15:55
-
15:40
-
15:15
-
14:40
-
14:15
-
13:50
-
13:20
-
13:00
-
12:40
-
12:20