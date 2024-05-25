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Власти Башкортостана окажут финансовую помощь «Салавату» для исполнения обязательств

Власти Башкортостана окажут финансовую помощь «Салавату» для исполнения обязательств
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Министр спорта Башкортостана Руслан Хабибов заявил, что правительство республики продолжит оказывать финансовую поддержку уфимскому хоккейному клубу «Салават Юлаев» через «Региональный фонд». В конце регулярного чемпионата КХЛ прошлого сезона Федеральная налоговая служба приостановила операции по всем счетам клуба, наложив на них арест.

«Министерство спорта Республики Башкортостан на сегодняшний день понимает, какие необходимо провести комплексные мероприятия, для того чтобы в том числе поддержать хоккейный клуб «Салават Юлаев». Руководство клуба это понимает, в том числе понимание есть с «Региональным фондом». Ещё раз хочу сказать, что «Салават Юлаев» финансово поддерживался республикой и будет поддерживаться», — цитирует Хабибова ТАСС.

По ходу прошлого сезона уфимский клуб имел долги перед игроками и работниками организации. Лишь летом 2023 года удалось полностью погасить все долги.

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