Лебрюн — о будущем Стэмкоса в «Тампа-Бэй»: не хотелось бы, чтобы он носил другую форму

Инсайдер НХЛ Пьер Лебрюн порассуждал о возможном подписании нового контракта Стивена Стэмкоса с «Тампа-Бэй». Напомним, действующий контракт 34-летнего нападающего истекает в июне этого года, однако стороны до сих пор не договорились о новом соглашении.

«Переговоры по контракту продолжаются, и генеральный менеджер „Лайтнинг“ Жюльен Брисбуа упомянул на прошлой неделе после обмена Райана Макдоны, что у них всё ещё есть место в платёжной ведомости, чтобы повторно подписать своего капитана.

Стэмкос всегда был лицом франшизы, так что дело не только в долларах и центах. Мне бы не хотелось, чтобы этот парень носил другую форму, но я не могу сказать, смогут ли они договориться», — цитирует Лебрюна The Athletic.

Всего в НХЛ Стэмкос набрал 1137 (555+582) очков в 1082 матчах регулярных чемпионатов.