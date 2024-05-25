«Он провёл эти годы носом в заднице». Коммодор раскритиковал назначение Арниела в «Джетс»

Бывший защитник НХЛ Майк Коммодор подверг жёсткой критике решение «Виннипег Джетс» назначить главным тренером 61-летнего Скотта Арниела.

«Огромная ошибка со стороны «Джетс». Скотт Арниел — неудачник. Он был неудачником всю свою карьеру. Получил шанс много лет назад… его высокомерие всё разрушило… Он провёл последние 14 лет носом в заднице», — написал Коммодор в социальных сетях.

Напомним, в течение двух последних сезонов Арниел входил в состав тренерского штаба Рика Боунесса в качестве ассистента. Ранее в своей карьере Арниел работал главным тренером в «Коламбус Блю Джекетс» и нескольких клубах АХЛ, а также ассистентом главного тренера в «Баффало Сэйбрз», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Вашингтон Кэпиталз».

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