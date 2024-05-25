Нападающий «Вашингтона» Том Уилсон стал отцом

Тэйлор Пишке, супруга нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Тома Уилсона опубликовала пост в социальных сетях, в котором сообщила своим подписчикам о том, что у семейной пары родился первенец.

Девушка выложила фотографию, на которой она в компании Тома держит на руках младенца. Лицо мальчика закрывает пририсованное сердце.

Фото: Соцсети Тэйлор Пишке

В текущем сезоне НХЛ 30-летний Уилсон сыграл 78 матчей суммарно в регулярном чемпионате и плей-офф, в которых набрал 38 (19+19) очков.

Канадец провёл в «Кэпиталз» всю свою карьеру в НХЛ, никогда не выступая за другие клубы. В 2018 году в составе «столичных» он стал обладателем Кубка Стэнли.

Напомним, «Вашингтон» вылетел в первом раунде Кубка Стэнли, уступив в серии «Нью-Йорк Рейнджерс» (0-4).

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ: