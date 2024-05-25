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«Спартак» заключил контракт с защитником системы «Монреаля»

«Спартак» заключил контракт с защитником системы «Монреаля»
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Московский «Спартак» заключил двустороннее соглашение с защитником Даниилом Соболевым, сообщает пресс-служба красно-белых.

21-летний Соболев является уроженцем Санкт-Петербурга и имеет опыт выступлений за юниорскую сборную России. В сезоне-2019/2020 Соболев провёл 52 матча за МХК «Спартак». В 2021 году защитник был выбран «Монреаль Канадиенс» на драфте НХЛ и на протяжении трёх сезонов выступал в Молодёжной хоккейной лиге Онтарио за «Виндзор Спитфайрз», «Ниагара Айсдогс» и «Брантфорд Бульдогс», проведя за канадские клубы 208 матчей и набрав 54 (10+44) очка при полезности «+43» и 155 минутах штрафа.

Напомним, в минувшем сезоне «Спартак» дошёл до второго раунда Кубка Гагарина, где уступил в серии будущему чемпиону магнитогорскому «Металлургу» (2-4).

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