Плющев: в предстоящем сезоне «Ак Барс» не добьётся хороших результатов

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев поделился ожиданиями от сезона-2024/2025 в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

«В предстоящем сезоне КХЛ у многих клубов не получится достичь хороших результатов и показать чего-то интересного. Например, можно взять «Ак Барс». Я не припомню ни одного такого случая, когда тренерский штаб менялся не просто на 100, а на 200%.

Там на данный момент не осталось ни одного казанца, который был в команде в прошедшем сезоне. Когда приходит новый тренер, он, конечно, набирает себе своих помощников, но обычно всё-таки стараются оставить людей, которые давно находятся в клубе. А здесь новый тренер просто привёз всю свою бригаду из Челябинска. Не думаю, что это пойдёт на благо команде.

В целом полагаю, что в предстоящем сезоне будет много разочарований для болельщиков своих клубов. Не знаю, получится ли увидеть что-то выдающееся. В том же ЦСКА тоже интересные события происходят, поэтому трудно сказать, что я от кого-то чего-то жду. Интересные события определённо будут, но, скорее всего, не в самом позитивном плане для фанатов большинства команд», — сказал Плющев в интервью Legalbet.

Сезон КХЛ-2024/2025 станет 17-м чемпионатом в истории Континентальной хоккейной лиги. Регулярный сезон начнётся 3 сентября 2024 года.

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