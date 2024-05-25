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Вице-президент КХЛ: перекрёстный плей-офф себя полностью оправдал, эксперимент удался

Вице-президент КХЛ: перекрёстный плей-офф себя полностью оправдал, эксперимент удался
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Вице-президент Континентальной хоккейной лиги Валерий Каменский положительно оценил новый формат перекрёстного плей-офф КХЛ, который был введён в прошлом сезоне. Уже со второго раунда Кубка Гагарина команды Восточной и Западной конференций лиги встретились между собой.

«Считаю, и по результату, и по накалу борьбы в плей-офф этот формат себя полностью оправдал. И плюс, конечно, мы смотрим на реакцию зрителей, которые получили огромное удовольствие от хоккея. Это для нас самое главное!

На всех кубковых матчах были полные трибуны. Болельщики перед играми спрашивали лишние билеты, чего уже давно не было. И хоккей был более открытый, более атакующий. Поэтому я считаю, что эксперимент удался, и мы будем его продолжать», – цитирует Каменского «Московский комсомолец».

Напомним, в прошедшем сезоне КХЛ в полуфиналах Кубка Гагарина играли три команды Восточной конференции. Обладателем Кубка Гагарина стал магнитогорский «Металлург».

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