Инсайдер НХЛ назвал срок и стоимость возможного контракта Гюнцеля с «Каролиной»

Инсайдер НХЛ Пьер Лебрюн высказался о будущем в «Каролине» нападающего Джейка Гюнцеля, который летом может стать свободным агентом.

«Насколько я понимаю, «Харрикейнз», не теряя времени, обратились к агенту Гюнцеля, чтобы обсудить возможное продление, и что уже было несколько разговоров.

Интерес взаимный, Гюнцель наслаждался своим временем в «Каролине» после обмена из «Питтсбург Пингвинз». Но это также единственный раз в его карьере, когда он получил шанс выйти на рынок свободных агентов. Сможет ли восьмилетний контракт с $ 8 млн удержать его в «Каролине»? Возможно. Но захотят ли «Харрикейнз» пойти на это, ещё неизвестно», — цитирует Лебрюна The Athletic.

Напомним, 29-летний Гюнцель перешёл в «Харрикейнз» 7 марта в результате обмена с «Питтсбург Пингвинз». За «ураганов» нападающий провёл 28 матчей суммарно в регулярном чемпионате и плей-офф, в которых набрал 34 (12+22) очка. Его команда не смогла преодолеть второй раунд Кубка Стэнли, уступив в серии «Нью-Йорк Рейнджерс» (2-4).