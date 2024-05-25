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Главный тренер сборной Чехии прокомментировал уверенную победу над Швецией в полуфинале ЧМ

Главный тренер сборной Чехии прокомментировал уверенную победу над Швецией в полуфинале ЧМ
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Главный тренер сборной Чехии Радим Рулик высказался об уверенной победе своей команды в сегодняшнем полуфинальном матче домашнего чемпионата мира с командой Швеции (7:3).

«Ощущение было ужасно сильным. Болельщики дают игрокам такую ​​энергию, которой они раньше просто не испытывали. Для всей команды — персонала и игроков — выход в финал стал большим событием.

Шведы начали очень уверенно, они много владели шайбой. Мы уважали их и ждали, что они доставят нам неприятностей. Важным было то, что они не смогли отыграться, а мы дважды сравнивали счёт.

Второй период был решающим, мы его сыграли великолепно, и наша результативность была отличной», — приводит слова Рулика Hokej.cz.

В матче за золото чехи встретятся с победителем второго полуфинала, в котором играют команды Канады и Швейцарии.

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