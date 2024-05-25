Чехия забросила три шайбы за три минуты в ворота шведов во втором периоде полуфинала ЧМ

В эти минуты в Праге на «О2 Арене» проходит полуфинальный матч чемпионата мира — 2024, в котором встречаются сборные Чехии и Швеции.
На данный момент идёт второй период, счёт в матче 5:2 в пользу хозяев турнира.
Во второй двадцатиминутке сборная Чехии забросила к этому моменту три безответных шайбы в ворота скандинавов, причём сделала это в диапазоне 02:58 минуты. Авторами голов стали Ондржей Каше, Мартин Нечас и Доминик Кубалик.
Напомним, «Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Отметим, что во втором полуфинале сыграют сборные Канады и Швейцарии. Эта игра начнётся сегодня в 19:20.
Чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит с 10 по 26 мая в двух чешских городах — Праге и Остраве.
Самый разгромный счёт в истории хоккея с шайбой:
- 25 мая 2024
-
17:03
-
16:45
-
16:39
-
16:20
-
16:15
-
15:55
-
15:40
-
15:15
-
14:40
-
14:15
-
13:50
-
13:20
-
13:00
-
12:40
-
12:20
-
11:45
-
11:15
-
10:45
-
10:20
-
09:55
-
09:30
-
09:25
-
09:00
-
08:49
-
08:45
-
08:25
-
08:10
-
07:54
-
07:37
-
07:16
-
07:04
-
07:04
-
06:51
-
06:32
-
06:22