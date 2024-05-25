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Чехия забросила три шайбы за три минуты в ворота шведов во втором периоде полуфинала ЧМ

В эти минуты в Праге на «О2 Арене» проходит полуфинальный матч чемпионата мира — 2024, в котором встречаются сборные Чехии и Швеции.

На данный момент идёт второй период, счёт в матче 5:2 в пользу хозяев турнира.

Во второй двадцатиминутке сборная Чехии забросила к этому моменту три безответных шайбы в ворота скандинавов, причём сделала это в диапазоне 02:58 минуты. Авторами голов стали Ондржей Каше, Мартин Нечас и Доминик Кубалик.

Напомним, «Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Отметим, что во втором полуфинале сыграют сборные Канады и Швейцарии. Эта игра начнётся сегодня в 19:20.

Чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит с 10 по 26 мая в двух чешских городах — Праге и Остраве.

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