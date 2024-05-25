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Инсайдер назвал следующее место работы экс-генменеджера «Каролины» Уодделла

Инсайдер назвал следующее место работы экс-генменеджера «Каролины» Уодделла
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Инсайдер НХЛ Пьер Лебрюн сообщил, что бывший генеральный менеджер «Каролины Харрикейнз» Дон Уодделл практически согласовал контракт с «Коламбус Блю Джекетс».

«Ещё ничего не решено, но стало известно, что Дон Уодделл выбран «Коламбусом» на пост президента по хоккейным операциям. Если всё пройдёт гладко, на следующей неделе мы увидим объявление», — написал Лебрюн в социальных сетях.

В качестве генерального менеджера «Харрикейнз» Уодделл работал с мая 2018 года. Именно при нём «ураганы» обрели действующего главного тренера Рода Бриндамора, однако в финал Кубка Стэнли за это время не вышли ни разу. В нынешнем сезоне клуб остановился во втором раунде плей-офф, уступив в серии «Нью-Йорк Рейнджерс» (2-4).

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