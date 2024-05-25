Впервые в истории чемпионатов мира в матче за золото сойдутся Чехия и Швейцария

В Праге на «О2 Арене» завершился второй полуфинальный матч чемпионата мира — 2024, в котором сборная Швейцарии нанесла поражение команде Канады со счётом 3:2 Б.

Ранее, в первом полуфинале, сборная Чехии уверенно переиграла Швецию со счётом 7:3.

Таким образом, Чехия и Швейцария встретятся в главном матче взрослого чемпионата мира впервые в истории. При этом первые выигрывали золото шесть раз, в то время как вторые ещё не познали вкуса побед на мировых первенствах, хотя трижды ранее выходили в финал.

Отметим, что до этого матча канадцы одержали победы во всех встречах на нынешнем чемпионате.

Чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит с 10 по 26 мая в двух чешских городах — Праге и Остраве.

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