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Впервые в истории чемпионатов мира в матче за золото сойдутся Чехия и Швейцария

Впервые в истории чемпионатов мира в матче за золото сойдутся Чехия и Швейцария
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В Праге на «О2 Арене» завершился второй полуфинальный матч чемпионата мира — 2024, в котором сборная Швейцарии нанесла поражение команде Канады со счётом 3:2 Б.

ЧМ-2024 . 1/2 финала
25 мая 2024, суббота. 19:20 МСК
Канада
Окончен
2 : 3
Б
Швейцария
0:1 Фиала (Лёффель, Андригетто) – 15:06 (pp)     0:2 Нидеррайтер (Йози, Фиала) – 17:16 (pp)     1:2 Танев (Целльвегер, Дюбуа) – 34:07     2:2 Таварес (Бедард, Пауэр) – 57:53 (pp)     2:3 Андригетто – 70:00    

Ранее, в первом полуфинале, сборная Чехии уверенно переиграла Швецию со счётом 7:3.

Таким образом, Чехия и Швейцария встретятся в главном матче взрослого чемпионата мира впервые в истории. При этом первые выигрывали золото шесть раз, в то время как вторые ещё не познали вкуса побед на мировых первенствах, хотя трижды ранее выходили в финал.

Отметим, что до этого матча канадцы одержали победы во всех встречах на нынешнем чемпионате.

Чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит с 10 по 26 мая в двух чешских городах — Праге и Остраве.

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