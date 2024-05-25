Канада — Швейцария: Таварес сравнял счёт с передачи Бедарда в концовке третьего периода

В эти минуты в Праге на «О2 Арене» проходит полуфинальный матч чемпионата мира — 2024, в котором встречаются сборные Канады и Швейцарии. На данный момент позади три периода, счёт 2:2. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Напомним, по ходу встречи швейцарцы вели 2:0, однако североамериканская сборная нашла в себе силы отыграться, причём вторая шайба сборной Канады была заброшена за 02:07 минуты до окончания третьего периода. Её автором стал Джон Таварес, которому при розыгрыше большинства ассистировал Коннор Бедард. Встреча перетекла в овертайм.

Напомним, матч за третье место и финал чемпионата мира будут сыграны 26 мая на «O2 Арене» вместимостью более 17 тыс. зрителей в Праге.

Отметим, что сборная России не была допущена Международной федерацией хоккея (ИИХФ) к участию в первенстве. Действующим победителем чемпионата мира по хоккею является сборная Канады.

Последняя игра России на ЧМ по хоккею: