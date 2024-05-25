Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Канада — Швейцария: Таварес сравнял счёт с передачи Бедарда в концовке третьего периода

Канада — Швейцария: Таварес сравнял счёт с передачи Бедарда в концовке третьего периода
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты в Праге на «О2 Арене» проходит полуфинальный матч чемпионата мира — 2024, в котором встречаются сборные Канады и Швейцарии. На данный момент позади три периода, счёт 2:2. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧМ-2024 . 1/2 финала
25 мая 2024, суббота. 19:20 МСК
Канада
Окончен
2 : 3
Б
Швейцария
0:1 Фиала (Лёффель, Андригетто) – 15:06 (pp)     0:2 Нидеррайтер (Йози, Фиала) – 17:16 (pp)     1:2 Танев (Целльвегер, Дюбуа) – 34:07     2:2 Таварес (Бедард, Пауэр) – 57:53 (pp)     2:3 Андригетто – 70:00    

Напомним, по ходу встречи швейцарцы вели 2:0, однако североамериканская сборная нашла в себе силы отыграться, причём вторая шайба сборной Канады была заброшена за 02:07 минуты до окончания третьего периода. Её автором стал Джон Таварес, которому при розыгрыше большинства ассистировал Коннор Бедард. Встреча перетекла в овертайм.

Напомним, матч за третье место и финал чемпионата мира будут сыграны 26 мая на «O2 Арене» вместимостью более 17 тыс. зрителей в Праге.

Отметим, что сборная России не была допущена Международной федерацией хоккея (ИИХФ) к участию в первенстве. Действующим победителем чемпионата мира по хоккею является сборная Канады.

Материалы по теме
Канада мчит к защите титула! Словакия приняла вызов, но проиграла четвертьфинал
Канада мчит к защите титула! Словакия приняла вызов, но проиграла четвертьфинал

Последняя игра России на ЧМ по хоккею:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android