Швейцария обыгрывает Канаду 2:0 после первого периода в полуфинале чемпионата мира

В эти минуты в Праге на «О2 Арене» проходит полуфинальный матч чемпионата мира — 2024, в котором встречаются сборные Канады и Швейцарии. На данный момент идёт начало второго периода, счёт 2:0 в пользу швейцарцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Примечательно, что первую половину периода канадцы не могли нанести бросок в створ ворот соперников. К 10-й минуте счёт по этому показателю был 6:0 в пользу европейцев.

В четвертьфинале сборная Канады обыграла Словакию со счётом 6:3. Швейцарская сборная в 1/4 финала оказалась сильнее Германии со счётом 3:1.

Напомним, матч за третье место и финал чемпионата мира будут сыграны 26 мая на «O2 Арене» вместимостью более 17 тыс. зрителей в чешской Праге.

Отметим, что сборная России не была допущена Международной федерацией хоккея (ИИХФ) к участию в первенстве. Действующим победителем чемпионата мира по хоккею является сборная Канады.

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