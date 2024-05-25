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Швейцария обыгрывает Канаду 2:0 после первого периода в полуфинале чемпионата мира

Швейцария обыгрывает Канаду 2:0 после первого периода в полуфинале чемпионата мира
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В эти минуты в Праге на «О2 Арене» проходит полуфинальный матч чемпионата мира — 2024, в котором встречаются сборные Канады и Швейцарии. На данный момент идёт начало второго периода, счёт 2:0 в пользу швейцарцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧМ-2024 . 1/2 финала
25 мая 2024, суббота. 19:20 МСК
Канада
3-й период
2 : 2
Швейцария
0:1 Фиала (Лёффель, Андригетто) – 15:06 (pp)     0:2 Нидеррайтер (Йози, Фиала) – 17:16 (pp)     1:2 Танев (Целльвегер, Дюбуа) – 34:07     2:2 Таварес (Бедард, Пауэр) – 57:53 (pp)    

Примечательно, что первую половину периода канадцы не могли нанести бросок в створ ворот соперников. К 10-й минуте счёт по этому показателю был 6:0 в пользу европейцев.

В четвертьфинале сборная Канады обыграла Словакию со счётом 6:3. Швейцарская сборная в 1/4 финала оказалась сильнее Германии со счётом 3:1.

Напомним, матч за третье место и финал чемпионата мира будут сыграны 26 мая на «O2 Арене» вместимостью более 17 тыс. зрителей в чешской Праге.

Отметим, что сборная России не была допущена Международной федерацией хоккея (ИИХФ) к участию в первенстве. Действующим победителем чемпионата мира по хоккею является сборная Канады.

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