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Канарейкин: не нравится, как поступили с Фёдоровым. Он был измождён конфликтами в ЦСКА

Канарейкин: не нравится, как поступили с Фёдоровым. Он был измождён конфликтами в ЦСКА
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Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин заявил, что ему не понравилось, как в ЦСКА расстались с главным тренером Сергеем Фёдоровым. Под руководством специалиста армейцы выиграли два Кубка Гагарина, а в прошлом сезоне вылетели в первом раунде плей-офф КХЛ от «Локомотива».

«Мне не нравится, как поступили с Фёдоровым. Он мне был симпатичен как игрок и как тренер, прекрасно начал карьеру специалиста. Федотова прокачали через армию, он сам потерял этот год. Прошлый сезон его колбасило из-за потерянного времени. Он долго набирал ход, вот команда и не прошла дальше первой стадии плей-офф.

Я видел, что Фёдоров измождён не хоккеем, а внутренними конфликтами клуба. Там теперь новый тренерский штаб, так что ЦСКА не вызывает во мне интерес», — цитирует Канарейкина LiveResult.

На данный момент Фёдоров находится без работы. Новым главным тренером ЦСКА назначен Илья Воробьёв. Вратарь Иван Федотов после вылета из плей-офф КХЛ перебрался в НХЛ, где успел сыграть несколько матчей за «Филадельфию».

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