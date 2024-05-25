Впервые в истории мужских ЧМ матч полуфинала обслуживают лайнсмены-братья

В эти минуты в Праге на «О2 Арене» проходит полуфинальный матч чемпионата мира — 2024, в котором встречаются сборные Чехии и Швеции.

На данный момент позади первый период, счёт в матче 2:2.

Данная встреча уже вошла в историю из-за того, что она стала первой за всё время в рамках полуфиналов взрослых мировых первенств, в бригаде арбитров которой значатся родные братья-лайнсмены — представители США Кевин и Ник Бриганти.

Напомним, «Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Отметим, что во втором полуфинале сыграют сборные Канады и Швейцарии. Эта игра начнётся сегодня в 19:20.

Чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит с 10 по 26 мая в двух чешских городах — Праге и Остраве.

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