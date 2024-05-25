Впервые в истории мужских ЧМ матч полуфинала обслуживают лайнсмены-братья
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В эти минуты в Праге на «О2 Арене» проходит полуфинальный матч чемпионата мира — 2024, в котором встречаются сборные Чехии и Швеции.
На данный момент позади первый период, счёт в матче 2:2.
ЧМ-2024 . 1/2 финала
25 мая 2024, суббота. 15:20 МСК
Швеция
3-й период
3 : 5
Чехия
1:0 Юханссон – 03:39 1:1 Кубалик (Нечас, Кундратек) – 07:48 2:1 Петтерссон (Кемпе, Эрикссон Эк) – 08:08 2:2 Кемпф (Нечас) – 09:37 2:3 Каше (Седлак) – 26:05 2:4 Нечас (Кубалик, Кемпф) – 26:21 2:5 Кубалик (Кемпны, Нечас) – 29:03 3:5 Эрикссон Эк (Рэймонд, Далин) – 35:30 (pp)
Данная встреча уже вошла в историю из-за того, что она стала первой за всё время в рамках полуфиналов взрослых мировых первенств, в бригаде арбитров которой значатся родные братья-лайнсмены — представители США Кевин и Ник Бриганти.
Напомним, «Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Отметим, что во втором полуфинале сыграют сборные Канады и Швейцарии. Эта игра начнётся сегодня в 19:20.
Чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит с 10 по 26 мая в двух чешских городах — Праге и Остраве.
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