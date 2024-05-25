ЧМ-2024 в Чехии побил рекорд суммарной посещаемости за три матча до конца турнира

Сегодня, 25 мая, в Праге на «О2 Арене» состоялся первый полуфинальный матч чемпионата мира — 2024, в котором сборная Чехии нанесла крупное поражение команде Швеции со счётом 7:3.
Примечательно, что за три матча до конца турнира (второй полуфинал, игра за третье место и финал) нынешний чемпионат мира побил суммарный рекорд посещаемости в истории мировых первенств. В общей сложности на прошедших к данном моменту матчах (61) присутствовали 754 226 зрителей (12 364 в среднем на каждой игре). Предыдущий рекорд был установлен на чемпионате мира — 2015 в той же Чехии, когда на 64 матчах в сумме побывало 741 690 любителей хоккея (11 589 в среднем на каждой встрече).
Чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит с 10 по 26 мая в двух чешских городах — Праге и Остраве.
Последняя игра России на ЧМ по хоккею:
- 25 мая 2024
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