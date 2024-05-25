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ЧМ-2024 в Чехии побил рекорд суммарной посещаемости за три матча до конца турнира

ЧМ-2024 в Чехии побил рекорд суммарной посещаемости за три матча до конца турнира
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Сегодня, 25 мая, в Праге на «О2 Арене» состоялся первый полуфинальный матч чемпионата мира — 2024, в котором сборная Чехии нанесла крупное поражение команде Швеции со счётом 7:3.

ЧМ-2024 . 1/2 финала
25 мая 2024, суббота. 15:20 МСК
Швеция
Окончен
3 : 7
Чехия
1:0 Юханссон – 03:39     1:1 Кубалик (Нечас, Кундратек) – 07:48     2:1 Петтерссон (Кемпе, Эрикссон Эк) – 08:08     2:2 Кемпф (Нечас) – 09:37     2:3 Каше (Седлак) – 26:05     2:4 Нечас (Кубалик, Кемпф) – 26:21     2:5 Кубалик (Кемпны, Нечас) – 29:03     3:5 Эрикссон Эк (Рэймонд, Далин) – 35:30 (pp)     3:6 Седлак (Каше) – 45:40     3:7 Седлак – 53:42    

Примечательно, что за три матча до конца турнира (второй полуфинал, игра за третье место и финал) нынешний чемпионат мира побил суммарный рекорд посещаемости в истории мировых первенств. В общей сложности на прошедших к данном моменту матчах (61) присутствовали 754 226 зрителей (12 364 в среднем на каждой игре). Предыдущий рекорд был установлен на чемпионате мира — 2015 в той же Чехии, когда на 64 матчах в сумме побывало 741 690 любителей хоккея (11 589 в среднем на каждой встрече).

Чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит с 10 по 26 мая в двух чешских городах — Праге и Остраве.

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